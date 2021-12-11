«Умирать не больно»

В мае 2021 года американка Джули Макфадден (Julie McFadden) зарегистрировалась в TikTok и начала в доступной, а порой и в шутливой форме рассказывать о своей работе в хосписе: девушка занимается уходом за неизлечимо больными людьми. В своих роликах американка раскрывает неожиданные факты и необъяснимые феномены, связанные со смертью. Из ее видео зрители узнают и о том, что происходит с пациентами перед уходом и как можно облегчить состояние близких в последние часы их жизни. История медсестры хосписа, которая поднимает табуированную тему и помогает посмотреть на смерть под другим углом, — в материале «Ленты.ру».

«Стала ненавидеть свою жизнь»

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«Я никогда не забуду, как благодаря вашим видео я смогла впервые после смерти отца испытать облегчение», — написала одна из пользовательниц под видео Макфадден в TikTok. Подобные комментарии медсестра получает регулярно. «Вы заслуживаете того, чтобы о вас все знали!», «Если бы я не нашла вашу страницу на этой неделе, то не смогла бы взять себя в руки и сделать то, что должна», «Спасибо вам за ваши видео. Жаль, что TikTok не появился до того, как мои родители скончались», — пишут ей пользователи.

страница Джулии Макфадден в Facebook

В роликах, в комментариях под которыми американку благодарили за помощь, она похвасталась, что о ее аккаунте написали СМИ. Материал, посвященный ее тиктокам, появился в середине ноября на сайте журнала Newsweek. Следом за этим профилем Макфадден заинтересовались и другие крупные издания, в числе которых британские Daily Mail и The Sun и американское USA Today. Помимо этого медсестра стала гостьей подкаста Handle With CARE, где в беседе с ведущей Кэрри Мэдрид (Carrie Madrid) рассказала о своей работе и о том, почему она хочет сделать тему смерти менее табуированной.

До того как устроиться в хоспис, американка около десяти лет работала медсестрой в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинике. Однако из-за очень напряженного графика она бросила работу в больнице. После этого Макфадден устроилась в хоспис. Там она познакомилась с врачом, которая вернула ее интерес к сестринскому делу. Как отметила американка, наставница научила ее многому и вдохновила своим примером работы с пациентами.

Я работала медсестрой в клинике много лет, и все закончилось тем, что я стала ненавидеть свою жизнь и свою работу. Я думала, что выбрала не ту профессию, что все это ужасно

Макфадден работает в хосписе уже пять лет и за это время ни разу не усомнилась в своем решении. «Я люблю свою работу, если в моем случае так вообще можно говорить», — призналась блогерша.

«Это абсолютно нормально»

Первое видео появилось на странице Макфадден в TikTok в начале мая. В ролике под названием «Сумасшедшие факты о смерти» она рассказала о необычной особенности человеческого тела. «Незадолго до ухода из жизни человек обычно отказывается есть и пить. Это происходит потому, что организм сам готовит себя к грядущей кончине. Чем меньше человек ест и пьет, тем спокойнее будет его смерть», — объяснила медсестра.

Для многих пользователей факт, озвученный медсестрой, стал неожиданностью. «Моя мать умерла прошлым летом. Я так злилась, что ей не поставили капельницу от обезвоживания. Мне казалось, что из-за отсутствия воды в организме она испытывает сильные боли», «Я рад, что узнал об этом! Моя мать умерла в 2004 году, и с тех пор мы всей семьей испытывали муки совести из-за того, что у нее перед смертью не было капельниц», — поделились комментаторы.

страница Джулии Макфадден в Facebook

Популярность американке принес ролик (2,2 миллиона просмотров), в котором она рассказала, что чаще всего происходит с людьми перед кончиной. По словам медсестры, в последние дни жизни пациенты обычно видят умерших близких. В комментариях к этому видео многие пользователи вспомнили, что их ушедшие родственники переживали похожий опыт: одни за несколько часов до смерти «встречались» с умершими членами семьи, а другие — с умершими питомцами.

Одним из самых популярных (6,5 миллиона просмотров) на странице Макфадден в TikTok стал пост, в котором она описала необычный феномен под названием The Rally («временное улучшение»). В ролике блогерша сообщила, что иногда тяжелобольным пациентам хосписа может внезапно стать лучше. Однако, как уточнила медсестра, это состояние обычно длится недолго. Через несколько дней или часов после него человек умирает.

«Феномен под названием "временное улучшение" может проявляться по-разному, но чаще всего пациенты неожиданно для всех начинают есть, разговаривать, иногда даже ходить. Они ведут себя как прежде. Люди могут смеяться, болтать, шутить, но, как правило, вскоре они умирают», — объяснила она. Макфадден обычно предупреждает родственников больного, что такое может произойти, чтобы у них не было ложной надежды

В другом завирусившемся видео (1,1 миллиона просмотров) блогерша рассказала, как понять, что человек умирает с миром. Макфадден заявила, что в таком случае пациент ни на что не реагирует, и со стороны кажется, будто он крепко спит. По словам медсестры, в этот момент у человека может измениться частота дыхания, цвет кожи, или же он может стучать зубами. «Это абсолютно нормально. Эти изменения не означают, что пациент испытывает боль», — подчеркнула она.

Больше всего просмотров набрал пост (6,8 миллиона просмотров), в котором медработница подробнее рассказала о феномене того, что неизлечимо больные люди незадолго до кончины видят умерших близких. «Большинству пациентов нравятся такие "встречи", им становится комфортно, они совсем этого не боятся. Часто умершие родственники обращаются к ним со словами: "Мы скоро заберем тебя" или "Не волнуйся, мы поможем тебе"», — вспомнила она. Макфадден добавила, что этому явлению нет медицинского объяснения. Медсестра обычно заранее предупреждает больных и их родственников о том, что такое может произойти.

«Работаем, чтобы жить»

Сотрудница хосписа иногда снимает и шуточные ролики о работе. Так, в одном видео она разыграла сцену с медсестрой и пациенткой, страдающей от деменции. В ролике Макфадден предложила больной пообедать, а затем появилась в кадре в образе пожилой женщины и показала, как больные могут реагировать на такие вопросы. «Заткнись, сука! Иди убей себя!» — прокричала ее героиня.

страница Джулии Макфадден в Facebook

Многие пользователи отметили, что блогерше удалось очень точно описать поведение пациентов с деменцией. «Боже, прямо в точку! Мой отец тоже был очень грубым. Я постоянно извинялась перед медсестрами и их помощниками», «Это очень смешно, Джули! Не могу перестать смотреть это видео», «Джули не лжет, на самом деле все так и есть», — написали комментаторы.

Еще в одном видео Макфадден показала, как сидит на кровати, ест салат из большой миски и смотрит сериал «Офис», пока ее телефон разрывается от уведомлений. «Это я игнорирую сообщения от старшей медсестры, когда она спрашивает, могу ли я подежурить в свой выходной», — подписала она кадры. «Люди часто забывают: мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать», «Я поступаю точно так же! Если ты соглашаешься выйти на смену, то у тебя вообще никогда не будет выходного, ведь ты работник системы здравоохранения», — согласились с ее решением игнорировать звонки с работы зрители.

«Никто не хочет говорить об уходе из жизни»

Идея завести аккаунт в TikTok пришла к американке весной 2021 года, когда она гостила у родственников. По словам медсестры, она увидела, как ее племянницы-подростки снимали танцевальные видео для платформы, и решила зарегистрироваться в этой соцсети. Правда, она решила не участвовать в популярных флешмобах, а записывать ролики о работе.

страница Джулии Макфадден в Facebook

Американка считает, что ее цель заключается в том, чтобы просвещать пользователей и поддерживать тех, кто попал в непростую ситуацию. «Я знаю много интересного о смерти, о чем большинство людей не догадываются. Никто не хочет говорить об уходе из жизни, хотя мы все когда-нибудь умрем. Поэтому я передаю знания, которые нужны всем нам», — цитирует Макфадден The Sun.

Медсестра признается, что обожает свою работу и получает от нее удовольствие. До этого американка работала в отделении реанимации в обычной клинике, и ей часто казалось, что все ее старания обесценивают. Устройство в хоспис помогло по-новому посмотреть на свою профессию. Она называет настоящим счастьем возможность помочь пациенту умереть спокойно в своем доме

Во многих своих постах медсестра пытается убедить подписчиков, что попасть в хоспис не страшно. По ее словам, это всего лишь часть жизни. За время работы в учреждении женщина поняла, что с пациентами нужно как можно больше разговаривать о смерти. Как объяснила Макфадден в интервью Newsweek, чем более открыто человек рассуждает об уходе из жизни во время бесед, тем спокойнее он умирает.