Скончался основатель группы The Monkees

В возрасте 78 лет умер один из основателей, вокалист и гитарист американской группы The Monkees Майкл Несмит. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на семью артиста.

The Monkees были основаны в 1965 году. Неоднократно отмечалось, что группа была первым бойз-бэндом, созданным музыкальными продюсерами, чтобы затмить славу британских The Beatles в США. Среди наиболее известных песен коллектива такие песни, как I'm a Believer и Daydream Believer. В 1971 году The Monkees распались после ухода Несмита.