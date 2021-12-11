Скончался основатель группы The Monkees

В возрасте 78 лет умер один из основателей, вокалист и гитарист американской группы The Monkees Майкл Несмит. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на семью артиста.

Артист скончался в своем доме в Калифорнии в пятницу, 10 декабря. Отмечается, что в 2018 году сообщалось о проблемах со здоровьем Несмита. Позже сам музыкант признался, что четыре раза переносил шунтирование сердца.

Роберт Майкл Несмит родился 30 декабря 1942 года в городе Хьюстон, штат Техас. В детстве он пел в хоре, участвовал в школьном драматическом кружке. В 1962 году поступил в колледж, где встретил Джона Лондона, своего будущего партнера по музыкальной группе.