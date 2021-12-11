Как люди, не говорящие на английском, французском и русском, воспринимают эти языки на слух? Американский блогер записал ролик — и попал в яблочко.
Американский блогер Диего Ривас @diegojrivas_ учится на стоматолога, а в свободное время увлекается лингвистикой и языками. Парень выкладывает в Instagram и Tiktok ролики, где озвучивает, как тот или иной язык звучит для тех, кто на нем не говорит.
Диего уже спародировал английский, французский, немецкий, хинди, арабский и русский. Его подписчики из разных стран подтверждают — сходство невероятное.
«Что, черт возьми, случилось, когда он начал говорить по-португальски? Я буквально из Бразилии, и он звучал так, как будто кто-то разговаривает по телефону на другой стороне дороги», «Он звучит как ничто и все одновременно», «Как носитель английского языка. Говорящий по-английски, я почувствовал, что у меня инсульт. Мне казалось, что я должен понять, но просто не мог», «У меня нет слов, чтобы описать, насколько я впечатлен прямо сейчас», — пишут в комментариях.
Впрочем, именно пародия на русский язык многим показалась натянутой.
«Русскому человеку все противно», «Это также зависит от разных диалектов. Я — носитель русского языка, который также очень бегло говорит по-английски, и это совсем не похоже на русский».