«Что, черт возьми, случилось, когда он начал говорить по-португальски? Я буквально из Бразилии, и он звучал так, как будто кто-то разговаривает по телефону на другой стороне дороги», «Он звучит как ничто и все одновременно», «Как носитель английского языка. Говорящий по-английски, я почувствовал, что у меня инсульт. Мне казалось, что я должен понять, но просто не мог», «У меня нет слов, чтобы описать, насколько я впечатлен прямо сейчас», — пишут в комментариях.