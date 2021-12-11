Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
28 минут назад

Музыкант Чарльз Ингаллс умер в 25 лет при неясных обстоятельствах

Поклонники знали Чарльза Ингаллса под псевдонимом CharlestheFirst. Он играл в группе «Lab Group». Музыканта нашли 10 декабря в номере отеля города Нэшвилл, штат Теннесси. Предварительный осмотр тела показал, что следы насильственной смерти отсутствуют. Однако вскрытие и тесты еще не закончены, поэтому точная причина смерти будет объявлена позднее. Об этом пишет издание The Sun.

«Все короли живут вечно»: музыкант Чарльз Ингаллс умер в 25 лет
Фото: @lab.group@lab.group

Чарльз Ингаллс занимался электронной музыкой. В Нэшвилл он приехал на гастроли. Его коллеги по группе считают, что он мог умереть во сне. Они оставили трогательное сообщение в Instagram-аккаунте.

«Сын, брат, друг, поэт и совершенно гениальный музыкант. Он прожил свою жизнь с чувством волшебства и вдохновения, о котором большинство людей только мечтают. Чарльз, мы любим тебя больше, чем можно описать словами, и не можем дождаться встречи с тобой. Мы обещаем уважать и лелеять вас на протяжении всей этой жизни и в следующей».

Кроме того, музыканты попросили фанатов проявить деликатность по отношению к семье Чарльза. Поклонники оставили свои послания:

«Все короли живут вечно», «Легенды никогда не умирают», «Мы будем скучать по тебе навсегда, Чарльз».

Тем временем умерла актриса Наталия Филиппова.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители