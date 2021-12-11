«Все короли живут вечно»: музыкант Чарльз Ингаллс умер в 25 лет

«Сын, брат, друг, поэт и совершенно гениальный музыкант. Он прожил свою жизнь с чувством волшебства и вдохновения, о котором большинство людей только мечтают. Чарльз, мы любим тебя больше, чем можно описать словами, и не можем дождаться встречи с тобой. Мы обещаем уважать и лелеять вас на протяжении всей этой жизни и в следующей».