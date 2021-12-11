«Все короли живут вечно»: музыкант Чарльз Ингаллс умер в 25 лет

Поклонники знали Чарльза Ингаллса под псевдонимом CharlestheFirst. Он играл в группе «Lab Group». Музыканта нашли 10 декабря в номере отеля города Нэшвилл, штат Теннесси. Предварительный осмотр тела показал, что следы насильственной смерти отсутствуют. Однако вскрытие и тесты еще не закончены, поэтому точная причина смерти будет объявлена позднее. Об этом пишет издание The Sun.
Чарльз Ингаллс занимался электронной музыкой. В Нэшвилл он приехал на гастроли. Его коллеги по группе считают, что он мог умереть во сне. Они оставили трогательное сообщение в Instagram-аккаунте.
«Сын, брат, друг, поэт и совершенно гениальный музыкант. Он прожил свою жизнь с чувством волшебства и вдохновения, о котором большинство людей только мечтают. Чарльз, мы любим тебя больше, чем можно описать словами, и не можем дождаться встречи с тобой. Мы обещаем уважать и лелеять вас на протяжении всей этой жизни и в следующей».
Кроме того, музыканты попросили фанатов проявить деликатность по отношению к семье Чарльза. Поклонники оставили свои послания:
«Все короли живут вечно», «Легенды никогда не умирают», «Мы будем скучать по тебе навсегда, Чарльз».
Тем временем умерла актриса Наталия Филиппова.