Сталин, Пикассо и Синатра: кем стали их наследники

Ученые доказали, что на способности людей, прежде всего, влияют социальные факторы. Гены играют лишь второстепенную роль. Нередко наследники великих людей идут по их стопам. Но там случается далеко не всегда. «Рамблер» расскажет о том, кем стали дети и внуки всем известных людей.
Диана получила высшее юридическое образование, но гены оказались сильнее. Приобретя степень магистра в Сорбонне, она стала исследователем изобразительного искусства. Внучка известного художника организовывает выставки и работает консультантом аукционов и коллекционеров. Диана написала книгу о своем дедушке Пикассо «Искусство может быть только эротическим».
Внучка Присциллы и Элвиса Пресли стала актрисой. В ее фильмографии самой известной считается роль в киноленте «Безумный Макс: Дорога ярости». Кроме того, Райли долгое время работала моделью и сотрудничала с модельным агентством IMG.
Дмитрий очень похож на своего знаменитого прадеда как внешностью, так и характером. Как рассказывал Дмитрий в одном из интервью, ему По словам Дмитрия, ему всегда хотелось познакомиться с разными людьми и попробовать разные вещи. В результате он перепробовал 28 разных профессий. Работал водителем трамвая, гидом. Сейчас он на пенсии.
Нэнси пошла по стопам отца. Она снялась в «Спидвее» с Элвисом Пресли, но потом увлеклась исполнением поп-музыки и записала «You Only Live Twice» — главный саундтрек пятого фильма о Бонде. В возрасте 45 лет она позировала для Playboy. А наибольшая популярность к ней пришла после того, как Квентин Тарантино использовал ее песню «Bang Bang» в фильме «Убить Билла» .
Шарлотта Казираги — бизнесвумен, журналистка, филантропка, спортсменка, счастливая мать и восьмая наследница престола Монако. Она защищает окружающую среду и исчезающие виды, а также поддерживает молодые таланты, предоставляя им стажировки и стипендии. Шарлотта очень похожа на свою знаменитую бабушку и считается одной из самых красивых женщин в мире.
Младшую внучку Иосифа Сталина зовут Ольга Петерс, но она сменила имя на Крис Эванс. Она любит мексиканскую кухню и свою собаку. Девушка работает в рознице и не хочет общаться с журналистами. Она предпочитает экстравагантную одежду, и еще у нее есть сестра, которая работает на Камчатке исследователем вулканов.