Сталин, Пикассо и Синатра: кем стали их наследники

Ученые доказали, что на способности людей, прежде всего, влияют социальные факторы. Гены играют лишь второстепенную роль. Нередко наследники великих людей идут по их стопам. Но там случается далеко не всегда. «Рамблер» расскажет о том, кем стали дети и внуки всем известных людей.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Диана Видмайер Пикассо (внучка Пабло Пикассо)

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Диана получила высшее юридическое образование, но гены оказались сильнее. Приобретя степень магистра в Сорбонне, она стала исследователем изобразительного искусства. Внучка известного художника организовывает выставки и работает консультантом аукционов и коллекционеров. Диана написала книгу о своем дедушке Пикассо «Искусство может быть только эротическим».

Райли Кио (внучка Элвиса Пресли)

Внучка Присциллы и Элвиса Пресли стала актрисой. В ее фильмографии самой известной считается роль в киноленте «Безумный Макс: Дорога ярости». Кроме того, Райли долгое время работала моделью и сотрудничала с модельным агентством IMG.

Дмитрий Достоевский (правнук Федора Достоевского)

Дмитрий очень похож на своего знаменитого прадеда как внешностью, так и характером. Как рассказывал Дмитрий в одном из интервью, ему По словам Дмитрия, ему всегда хотелось познакомиться с разными людьми и попробовать разные вещи. В результате он перепробовал 28 разных профессий. Работал водителем трамвая, гидом. Сейчас он на пенсии.

Нэнси Синатра (дочь Фрэнка Синатры)

Нэнси пошла по стопам отца. Она снялась в «Спидвее» с Элвисом Пресли, но потом увлеклась исполнением поп-музыки и записала «You Only Live Twice» — главный саундтрек пятого фильма о Бонде. В возрасте 45 лет она позировала для Playboy. А наибольшая популярность к ней пришла после того, как Квентин Тарантино использовал ее песню «Bang Bang» в фильме «Убить Билла» .

Шарлотта Казираги (внучка Грейс Келли)

Шарлотта Казираги — бизнесвумен, журналистка, филантропка, спортсменка, счастливая мать и восьмая наследница престола Монако. Она защищает окружающую среду и исчезающие виды, а также поддерживает молодые таланты, предоставляя им стажировки и стипендии. Шарлотта очень похожа на свою знаменитую бабушку и считается одной из самых красивых женщин в мире.

Крис Эванс (внучка Иосифа Сталина)