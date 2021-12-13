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1 час назад

100-летняя пенсионерка раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долгой. Об этом сообщает Hartlepool Mail.

100-летняя пенсионерка раскрыла секрет долголетия
Фото: DepositphotosDepositphotos

Свой сотый день рождения Хильда Магуайр отметила в любимом пабе, а поздравить ее пришли четверо детей с семьями. Семья называет ее «Ураганная Хильда» после того, как она пустилась в пляс на ходунках во время семейной вечеринки в Испании.

Магуайр любит путешествия и музыку, пишет стихи. После 90 лет она выучила испанский язык и даже сдала экзамен. На просьбу назвать причины своего долголетия женщина ответила: «Хорошая еда, крепкий сон, друзья и много общения».

В годы Второй мировой войны Магуайр собирала прожекторы для советской армии, а после много лет проработала на заводе Siemens в родном городе. Кроме того, женщина объездила почти весь мир — она побывала в Гонконге, Париже, ЮАР и других странах.

До этого мы рассказывали, как россиянин совершил кругосветку на советском автобусе.

Люди,Siemens,
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