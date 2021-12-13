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3 часа назад

Как горящий заживо пилот вывез 10 детей из захваченной деревни

О подвигах воинов Советской армии, рядовых граждан нашей страны в годы Великой Отечественной войны написано множество книг, сняты фильмы, сложены песни. Но даже на этом фоне подвиг летчика Александра Мамкина стоит наособицу.

Как горящий заживо пилот вывез 10 детей из захваченной деревни
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Операция «Звездочка»

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Детский дом №1 города Полоцка не успели эвакуировать в первые месяцы войны. Дети и их наставники жили в условиях оккупации, терпя нужду и голод, так же, как и остальные граждане Белоруссии. Гитлеровцы приводили в приют малышей из семей расстрелянных ими партизан и коммунистов, и даже не думали помочь детскому дому продуктами. Зато в 1943 году немецкое командование нашло замечательное применение детям «унтерменшей»: они должны были стать донорами для немецких раненых! Для воспитанников приюта это было равносильно смерти: истощенные и ослабленные болезнями, они не смогли бы выдержать даже и одного-двух переливаний. Директор детдома Михаил Степанович Форинко сумел убедить оккупационные власти в том, что детей надо хоть немного подкормить и оздоровить. Тогда они будут более пригодны для столь ответственной роли! Практичные немцы вняли этим аргументам, и детей вывезли в Бельчицы. Осенью того же года бойцы партизанского отряда имени Щорса неожиданно для себя обнаружили в Бельчицах, где располагался довольно большой гарнизон немцев, скопление детей – более 150 мальчиков и девочек от 3 до 14 лет.

Так началась операция, которой присвоили кодовое название «Звездочка». Сначала детей нужно было вывезти из Бельчиц на территорию, контролируемую партизанами, а после – в тыл.

Первый этап был проведен в ночь на 19 февраля 1944 года. Над деревней, отвлекая внимание немцев, начали кружить советские самолеты. Тем временем ребятишки, их воспитатели, подпольщики из группы «Бесстрашные» с семьями – всего более двухсот человек – вышли из деревни и направились к лесу, у опушки которого их ждали партизаны. Дети шли сами, самых маленьких несли на руках. Всем было велено молчать, и даже трехлетние крохи ни разу не заплакали во время этой беспрецедентной пробежки по заснеженному полю, под небом, исчерканным осветительными ракетами. У леса их встретили партизаны в камуфляже. Они подхватывали детей и усаживали их в сани, которые стояли тут же наготове.

Операция прошла филигранно. Все дети и их воспитатели без единого выстрела были переправлены в безопасное место.

Следующим этапом «Звездочки» стала переброска детей и воспитателей в советский тыл. Выполнение этого задания было возложено на летчиков 105-го отдельного гвардейского авиаполка Гражданского воздушного флота. Одним из них был лейтенант Александр Мамкин.

Живой факел за штурвалом

Пилоты 105-го отдельного гвардейского авиаполка в ходе операции «Звездочка» летали на небольших одномоторных самолетах Р-5. Эта машина поднимает экипаж из двух человек – командира и штурмана. Однако, Мамкин и его товарищи ухитрялись разместить в самолете более 10 человек. Прежде всего, отказались от штурмана, а также по максимуму использовали грузовые контейнеры. Каждый из пилотов совершил по несколько рейсов, вывозя детей и раненых. Мамкин сделал 9 вылетов.

В свой последний рейс, который состоялся в ночь на 11 апреля 1944 года, лейтенант Александр Мамкин взял 13 человек – 10 детей, воспитательницу и двух раненых партизан.

Немцы подбили самолет. Вспыхнул пожар. Пламя подбиралось к кабине летчика. Инструкция требовала от пилота в таком случае немедленно воспользоваться парашютом и покинуть горящую машину. Но за спиной Мамкина сидели 10 перепуганных детей, женщина и двое тяжелораненых. Мог ли он покинуть самолет и оставить своих пассажиров на верную гибель?

Мамкин упорно держал штурвал, уводя самолет все дальше от немцев, к своим. Пылала кабина, шлем на пилоте, его летные очки оплавились от жара, горели куртка и одежда… В таких условиях летчик сумел сделать невозможное — он доставил своих пассажиров в расположение советских частей. После приземления дети и взрослые благополучно выбрались наружу. Последнее, что успел сказать Александр: «Дети живы?». И лишь услышав, что все спасены, он потерял сознание. Спустя пять дней герой умер в госпитале.

Врачи говорили, что, если бы не свидетельства очевидцев, они бы никогда не поверили, что человек с обожженными до костей ногами, с лицом, залитым оплавленной массой шлема и летных очков, со сгоревшими руками, мог вести самолет.

Боевой путь Александра Мамкина

Летчик Александр Петрович Мамкин родился в селе Крестьянское Воронежской области. В 1936 году окончил Балашовское училище Гражданского воздушного флота. До войны он летал с грузами в Среднюю Азию. С первых дней войны стал проситься на фронт. И в 1942 году был зачислен в 105-й гвардейский авиаполк. Задачей Александра Мамкина и его товарищей из числа гражданских летчиков, пришедших на военную службу, была доставка грузов партизанам. Полеты совершались по ночам, в крайне тяжелых условиях, под постоянным огнем гитлеровских зенитных установок и истребителей. Александр Мамкин более 70 раз летал за линию фронта, перевез больше 10 тонн грузов и переправил в тыл десятки человек.

За свое мужество Александр Петрович Мамкин был удостоен орденов Отечественной войны 1 степени (1943 год) и Красного Знамени (1944 год). За свой главный подвиг летчик был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза.

Когда Александр Мамкин погиб, ему было 28 лет.

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