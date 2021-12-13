Как горящий заживо пилот вывез 10 детей из захваченной деревни

О подвигах воинов Советской армии, рядовых граждан нашей страны в годы Великой Отечественной войны написано множество книг, сняты фильмы, сложены песни. Но даже на этом фоне подвиг летчика Александра Мамкина стоит наособицу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Операция «Звездочка»

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Детский дом №1 города Полоцка не успели эвакуировать в первые месяцы войны. Дети и их наставники жили в условиях оккупации, терпя нужду и голод, так же, как и остальные граждане Белоруссии. Гитлеровцы приводили в приют малышей из семей расстрелянных ими партизан и коммунистов, и даже не думали помочь детскому дому продуктами. Зато в 1943 году немецкое командование нашло замечательное применение детям «унтерменшей»: они должны были стать донорами для немецких раненых! Для воспитанников приюта это было равносильно смерти: истощенные и ослабленные болезнями, они не смогли бы выдержать даже и одного-двух переливаний. Директор детдома Михаил Степанович Форинко сумел убедить оккупационные власти в том, что детей надо хоть немного подкормить и оздоровить. Тогда они будут более пригодны для столь ответственной роли! Практичные немцы вняли этим аргументам, и детей вывезли в Бельчицы. Осенью того же года бойцы партизанского отряда имени Щорса неожиданно для себя обнаружили в Бельчицах, где располагался довольно большой гарнизон немцев, скопление детей – более 150 мальчиков и девочек от 3 до 14 лет.

Так началась операция, которой присвоили кодовое название «Звездочка». Сначала детей нужно было вывезти из Бельчиц на территорию, контролируемую партизанами, а после – в тыл.

Первый этап был проведен в ночь на 19 февраля 1944 года. Над деревней, отвлекая внимание немцев, начали кружить советские самолеты. Тем временем ребятишки, их воспитатели, подпольщики из группы «Бесстрашные» с семьями – всего более двухсот человек – вышли из деревни и направились к лесу, у опушки которого их ждали партизаны. Дети шли сами, самых маленьких несли на руках. Всем было велено молчать, и даже трехлетние крохи ни разу не заплакали во время этой беспрецедентной пробежки по заснеженному полю, под небом, исчерканным осветительными ракетами. У леса их встретили партизаны в камуфляже. Они подхватывали детей и усаживали их в сани, которые стояли тут же наготове.

Операция прошла филигранно. Все дети и их воспитатели без единого выстрела были переправлены в безопасное место.

Следующим этапом «Звездочки» стала переброска детей и воспитателей в советский тыл. Выполнение этого задания было возложено на летчиков 105-го отдельного гвардейского авиаполка Гражданского воздушного флота. Одним из них был лейтенант Александр Мамкин.

Живой факел за штурвалом

Пилоты 105-го отдельного гвардейского авиаполка в ходе операции «Звездочка» летали на небольших одномоторных самолетах Р-5. Эта машина поднимает экипаж из двух человек – командира и штурмана. Однако, Мамкин и его товарищи ухитрялись разместить в самолете более 10 человек. Прежде всего, отказались от штурмана, а также по максимуму использовали грузовые контейнеры. Каждый из пилотов совершил по несколько рейсов, вывозя детей и раненых. Мамкин сделал 9 вылетов.

В свой последний рейс, который состоялся в ночь на 11 апреля 1944 года, лейтенант Александр Мамкин взял 13 человек – 10 детей, воспитательницу и двух раненых партизан.

Немцы подбили самолет. Вспыхнул пожар. Пламя подбиралось к кабине летчика. Инструкция требовала от пилота в таком случае немедленно воспользоваться парашютом и покинуть горящую машину. Но за спиной Мамкина сидели 10 перепуганных детей, женщина и двое тяжелораненых. Мог ли он покинуть самолет и оставить своих пассажиров на верную гибель?

Мамкин упорно держал штурвал, уводя самолет все дальше от немцев, к своим. Пылала кабина, шлем на пилоте, его летные очки оплавились от жара, горели куртка и одежда… В таких условиях летчик сумел сделать невозможное — он доставил своих пассажиров в расположение советских частей. После приземления дети и взрослые благополучно выбрались наружу. Последнее, что успел сказать Александр: «Дети живы?». И лишь услышав, что все спасены, он потерял сознание. Спустя пять дней герой умер в госпитале.

Врачи говорили, что, если бы не свидетельства очевидцев, они бы никогда не поверили, что человек с обожженными до костей ногами, с лицом, залитым оплавленной массой шлема и летных очков, со сгоревшими руками, мог вести самолет.

Боевой путь Александра Мамкина

Летчик Александр Петрович Мамкин родился в селе Крестьянское Воронежской области. В 1936 году окончил Балашовское училище Гражданского воздушного флота. До войны он летал с грузами в Среднюю Азию. С первых дней войны стал проситься на фронт. И в 1942 году был зачислен в 105-й гвардейский авиаполк. Задачей Александра Мамкина и его товарищей из числа гражданских летчиков, пришедших на военную службу, была доставка грузов партизанам. Полеты совершались по ночам, в крайне тяжелых условиях, под постоянным огнем гитлеровских зенитных установок и истребителей. Александр Мамкин более 70 раз летал за линию фронта, перевез больше 10 тонн грузов и переправил в тыл десятки человек.

За свое мужество Александр Петрович Мамкин был удостоен орденов Отечественной войны 1 степени (1943 год) и Красного Знамени (1944 год). За свой главный подвиг летчик был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза.