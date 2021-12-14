Хабенский впервые высказался о директоре своего фонда после ее смерти

После многолетней борьбы с онкологией из жизни ушла Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского.
Мешкова работала и дружила с Хабенским много лет. В аккаунте организации в Instagram опубликовали слова Хабенского о покойной коллеге:
«С Аленой нас познакомил Гор Нахапетян (предприниматель, — прим. ред.). Я тогда занимался фондом практически в одиночку, и это была, в основном, адресная помощь. Когда я пришел к Гору за советами и помощью в развитии своего фонда, он сказал: «Я не дам тебе рыбу, я дам тебе удочку». Он познакомил меня с Аленой и предложил, чтобы она вошла в фонд. Времени между знакомством и входом практически не было, Алена сразу приступила к обязанностям директора и стала собирать команду.
Алена была очень разной. Безумно любопытной, любознательной, при этом очень деликатной. Но если был какой-то принципиальный вопрос, она была непреклонна, категорична, не скрывала свое мнение и могла действовать очень жестко. И это такое прекрасное совмещение совершенно полярных качеств. А еще она была хохотушкой. Если в благотворительности делать все с умным, серьезным лицом, то долго делать свою работу ты просто не сможешь — выгоришь, устанешь», — вспоминает актер.
Мешковой удалось вывести организацию на новый уровень и помогла многим тяжелобольным получить надежду на жизнь.
«Благодаря Алене доверие к благотворительным фондам возросло — вся наша деятельность была максимально прозрачной. Мы рассказывали об итогах сборов, о том, кому и как мы помогли. Мы ездили в больницы, общались с пациентами, их родителями, врачами, узнавали об их проблемах и старались помочь и локально, и глобально менять эту систему. Алена всегда говорила, что если фонд занимается какой-то сложной темой, необязательно делать всю коммуникацию такой же сложной — каждый может погрузиться настолько, насколько хочет. Место чему-то милому, доступному или простому в благотворительности есть. А еще о том, что благотворительность может быть повседневной, удобной для каждого человека. И уже сейчас мы видим, как благотворительность стала нормой», — продолжил Хабенский.