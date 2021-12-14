Хабенский впервые высказался о директоре своего фонда после ее смерти

«Благодаря Алене доверие к благотворительным фондам возросло — вся наша деятельность была максимально прозрачной. Мы рассказывали об итогах сборов, о том, кому и как мы помогли. Мы ездили в больницы, общались с пациентами, их родителями, врачами, узнавали об их проблемах и старались помочь и локально, и глобально менять эту систему. Алена всегда говорила, что если фонд занимается какой-то сложной темой, необязательно делать всю коммуникацию такой же сложной — каждый может погрузиться настолько, насколько хочет. Место чему-то милому, доступному или простому в благотворительности есть. А еще о том, что благотворительность может быть повседневной, удобной для каждого человека. И уже сейчас мы видим, как благотворительность стала нормой», — продолжил Хабенский.