Человек года-2021: топ идей Илона Маска

Основатель компаний Tesla и SpaceX - Илон Маск - стал человеком года по версии редакций американского журнала Time и британской газеты Financial Times. “Рамблер” расскажет о самых амбициозных проектах бизнесмена, которые могут быть реализованы в ближайшие годы.

Колонизация Марса и космический туризм

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О том, что уже к середине этого столетия люди будут жить на красной планете, Маск говорит с 2017 года. Специалисты SpaceX начали разработку специальной ракеты для перевозки людей на Марс, ландшафт которого до сих пор исследовали исключительно с помощью машин. Запуск первых шаттлов планируется уже в 2024 году при благоприятных условиях.

Однако изобретением ракеты задумка Илона Маска вряд ли ограничится.

Дело в том, что Марс - местность слишком суровая для комфортного проживания человека. Хотя суточный цикл почти аналогичен земному (он длится 24 часа 37 минут), ночные температуры на планете могут опускаться ниже -60ºC, что сопоставимо со среднегодовой температурой для некоторых частей Антарктиды. Поэтому инженерам из команды Маска наверняка придется потрудиться и над обеспечением условий для длительного проживания. Иначе космический туризм, о котором также грезит бизнесмен, так и останется проектом.

Сверхскоростной транспорт

В одном из своих постов в Твиттере Илон Маск пожаловался подписчикам, что не любит тратить время на дорогу. Длительные поездки под землей и вечные пробки надоели миллиардеру, и в 2016 году он основал The Boring Company (TBC), которая занимается проектом Hyperloop - сверхскоростной транспортной системой. «Парящие» капсулы на магнитной тяге, соединенные между собой, будут перемещаться в вакуумной трубе, позволяя преодолевать колоссальные расстояния за короткий промежуток времени (от 1124 км/ч). Согласно планам Илона Маска, путешествия по скоростным туннелям станут рутиной к 2030 году.

Стабильный интернет в любой точке планеты

Если вы регулярно пользуетесь интернетом, то наверняка не раз сталкивались с проблемой неустойчивого сигнала. Но совсем скоро эта проблема может уйти в прошлое. Помимо попыток сделать существование человека на Марсе возможным, SpaceX также работает над тем, чтобы улучшить жизнь на нашей планете. Проект Starlink запущен всего 6 лет назад, но уже тысячи спутников летают на земной орбите. Первый этап программы по обеспечению интернетом всей планеты успешно завершился летом уходящего года.

Пока выйти в интернет через сервис Starlink могут лишь жители Великобритании, северных штатов США и южных - Канады. Подписка на бета-версию сервиса стоит 99$ в месяц. Согласно информации с официального сайта, пользователи могут рассчитывать на скорость от 50 до 150 мегабайт в секунду.

Революция в сфере нейротехнологий

Илон Маск основал нейротехнологический стартап Neuralink в 2016 году. Инженеры и ученые уже разрабатывают устройство, которое поможет, например, парализованным людям улучшить качество их жизни. Вживляемый чип буквально соединит человека с компьютером и позволит управлять функциями домашнего лэптопа или смартфона с помощью мысли.