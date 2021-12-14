Чем занимаются бывшие жены российских политиков

Оказывается, среди политиков довольно много холостяков. Однако речь пойдет вовсе не о них, а о женщинах, которые когда-то были женами крупных российских политиков. "Рамблер" расскажет, как сложились жизни после развода некоторых из них.

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Ирина Собянина

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Сергей Собянин и Ирина Рубинчик поженились в 1986 году. Ирина Собянина — по образованию инженер-строитель. С будущим супругом она познакомилась после института в Когалыме. Но спустя почти 28 лет брака пара объявила о разводе:

"Мы решили развестись. Это наше с Ириной решение. Мы уважаем друг друга и сохраняем добрые отношения. Мы надеемся на понимание и просим уважать наше право на личную жизнь".

Тем не менее, в союзе Ирины и Сергея появились на свет две дочери — Анна и Ольга. Однако, чем Ирина Собянина занимается сейчас, остается загадкой.

Анастасия Буденная

На своей первой супруге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков женился еще в 1988 году, когда ему не исполнилось еще и 20 лет. Свадьба выпускника Института стран Азии и Африки МГУ и внучки знаменитого советского маршала была зарегистрирована в ЗАГСе уже на следующий год после знакомства в гостинице "Интурист", где девушка работала переводчиком. Несмотря на то, что их союз просуществовал до 1994 года, у пары родился сын Николай.

После развода Анастасия перебралась в Англию, несколько раз выходила замуж, стала матерью еще пятерых детей. Свою жизнь она всячески скрывала от посторонних глаз. И, по некоторым сведениям, первая жена Дмитрия Пескова умерла еще в 2012 году.

Екатерина Солоцинская

Практически сразу после развода со своей первой супругой Дмитрий Песков вновь женился, на этот раз на дочери известного дипломата Владимира Солоцинского Екатерине. В этом браке у Песковых родилось трое детей: дочь Лиза, сыновья Мик и Дени.

Пара оформила развод спустя 18 лет брака, в 2012 году. Хотя, по словам Екатерины, разлад между ними случился еще в 2011 году. А когда она узнала об изменах супруга, то, конечно же, не смогла его простить.