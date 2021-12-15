Россияне признались в своих самых странных страхах

В русскоязычном Твиттере запустили тред, где пользователи обсуждают нетипичные вещи и явления, которые тревожат, пугают или вызывают панику.

Фото: Промо к фильму «Мег: Монстр глубины» Промо к фильму «Мег: Монстр глубины»

Автор вирусного поста поделилась, что ее пугает нереализованный проект Дворца Советов на месте современной станции метро Кропоткинская. Небоскреб высотой 420 метров, согласно чертежам, должна была увенчать огромная статуя Владимира Ленина. Вообще предметы, во много раз превосходящие человеческий рост, способны вызвать ужас у очень многих. Чаще всего россияне упоминали в комментариях боязнь небоскребов, ветряных электростанций, дирижаблей, гребных винтов и лопастей судов колоссальных размеров:

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“Сразу какая-то тревога только от этих фоток, если бы я такое увидела в реальности, то бы наверное сразу от приступа умерла”.

Другая крайность - страх глубины и всего, что с ней связано. Снимки Марианской впадины, Кольской сверхглубокой и заброшенной шахты “Мирная” вызывают у некоторых читателей мурашки от одного взгляда на них. Еще пользователи поделились беспокойством, что на дне практически любого водоема можно обнаружить странные и пугающие предметы:

“Всё, что находится под водой. Корабли, самолёты, люди. Вообще не могу смотреть документалки, где съёмки на глубине”.

А некоторые россияне боятся встретиться лицом к лицу с глубоководными рыбами и “плотоядными сомами”.

Многих пугает пустота - улиц, заброшенных домов и стратегических объектов, городов-призраков и… бассейнов.

“ДА! У меня началось всё с call of duty, там где надо было по Припяти бегать, в какой-то момент забегаешь в бассейн и всё, детская травма привет”.

Кабинеты дантистов, оснащенные старым оборудованием, ассоциируются с пыточной камерой почти для тысячи откликнувшихся на пост:

“У меня как-то сверло в зубе застряло. Ремённой привод порвался. Бор встал”.

Некоторые читатели вспомнили, что их тревожит мысль о телах погибших на Эвересте альпинистов. Опытные туристы используют их как ориентир на маршрутах разной сложности.

Люди в масках животных или арты с изображением антропоморфных зверей и птиц тоже пугают некоторых россиян.

Как и мультфильмы киностудии «Арменфильм» («Ух ты, говорящая рыба!», «Ветер») и пластилиновая анимация.

Кадр из м/ф "Ветер" (1988)

А кто-то способен впасть в панику, увидев ночью горящий индикатор на внешней панели бытовой техники (например, телевизора или монитора) или открытую дверь в комнату.