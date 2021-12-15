Перед смертью режиссер Сергей Соловьев часто попадал в больницу. Об этом сообщает kp.ru.
Из-за сахарного диабета у Соловьева образовалась на ноге трофическая язва. Два года назад ему сделали серьезную операцию. После этого ему было сложно вставать на ноги. За режиссером ухаживала сиделка. Кроме того, ему провели операцию на сердце.
"Сергей Александрович так устал от больниц, что не хотел туда ехать, говорил, что хочет умереть дома Он сильно сдал после смерти сына (Дмитрий Соловьев умер в 2018 году). Стал часть болеть. Но он не был одинок", — рассказал помощник режиссера.
По его словам, Сергей Соловьев хорошо общался с тремя бывшими женами. В день смерти к нему собиралась приехать Татьяна Друбич, которая часто была рядом и следила за лечением:
"Все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна (Друбич), сказала: "Я еду к тебе". Она часто его навещала. Он отказался, мол, все нормально, приезжать не надо. Это было примерно в 16.00. А через час его не стало. Он стал задыхаться, сиделка вызвала скорую, но уже было поздно".
Режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев умер 13 декабря.