"Все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна (Друбич), сказала: "Я еду к тебе". Она часто его навещала. Он отказался, мол, все нормально, приезжать не надо. Это было примерно в 16.00. А через час его не стало. Он стал задыхаться, сиделка вызвала скорую, но уже было поздно".