Куда на пике славы исчез Антуан де сент Экзюпери

Все знают Антуана де Сент-Экзюпери, который написал великую сказку «Маленький принц». А вот про то, что любовью всей жизнью автора было вовсе не писательство, а самолеты, знают лишь некоторые читатели. С ними и связано таинственное исчезновение Экзюпери. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki ru.wikipedia.org/wiki

В девятнадцать лет Экзюпери попробовал поступить в летную школу, но не смог сдать вступительные экзамены. Но это не остановило парня, спустя год он ушел на службу в армию и все-таки смог получить лицензию военного летчика. К сожалению, вскоре Экзюпери отправили в запас.

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Семь лет Антуан предпринимал отчаянные попытки снова отправиться в воздух, и только в 1927 году ему удалось устроиться на должность пилота в почтовую компанию. На протяжении двух лет летчик доставлял посылки из Франции в страны Северной Африки. Тогда авиастроение находилось на низком уровне и редко, постоянно что-то ломалось а пилоты были вынуждены совершать аварийные посадки прямо посреди пустыни. Эти ситуации легли в основу будущих сюжетов.

В 1929 году Экзюпери возвратился в Париж со своим первым романом «Южный почтовый», который позже принес ему признание. Благодаря глубоким знаниям в области самолетостроения писателя перевели на должность технического управляющего в компанию «Авиапосталь» в Аргентине. Там он испытывает новые самолеты и совершает опасные рейсы. Например, Антуан в одиночку отправился на поиски своего коллеги Анри Гийоме, который потерпел крушение в Андах. А в 1935 году во время полета из Франции во Вьетнам Экзюпери уже сам потерпел крушение в Ливийской пустыне, но чудом остается в живых.

В начале Второй мировой войны комиссия признала Экзюпери не годным к службе по состоянию здоровья. За полгода до этого вышел роман «Планета людей», он принес писателю несколько престижных премий и мировое признание. Но Экзюпери все равно пытался попасть на фронт и попал французскую воздушную разведку.

Писатель совершил несколько десятков боевых вылетов, а после капитуляции Франции, переехал в Америку, чтобы воевать на стороне союзников. Известность писателя и там мешала ему воевать. Но упорство "подарило" ему сперва пять, а затем еще три боевых вылета. Последний пришелся на дату гибели Экзюпери 31 июля 1944 года.

В тот день писатель вылетел из острова Корсика в сторону Франции. Боевая задача заключалась в сборе разведданных о немецких войсках для последующей высадки десанта. Но с задания Антуан так и не вернулся. Долгие годы велись поиски останков писателя, которые не увенчались успехом.