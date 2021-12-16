Зачем горожане едут в деревню работать за жилье и еду

Подоить козу. Раздать лошадям сено, захватывая на вилы охапки по метру-полтора диаметром. Собрать на скорость клюкву в архангельском болоте, испечь в печи хлеб или налепить вручную целую гору сибирских пельменей… Всему этому учат городских добровольцев на экофермах, которых в России становится все больше. «Лента.ру» выясняла, в чем прелесть популярного времяпровождения у волонтеров и есть ли от этого польза для самих фермеров.

Фото: Страница «Земляне - волонтёрское фермерское движение» на Facebook Страница «Земляне - волонтёрское фермерское движение» на Facebook

Летом 2021 года Министерство сельского хозяйства России запустило необычный проект — волонтерское движение «Земляне». В рамках этого проекта владельцы сельских хозяйств приглашают к себе горожан — добровольцев, которые хотят попробовать себя в земледелии, выращивании растений, уходе за животными, а может быть, даже и начать собственный фермерский бизнес.

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Волонтерство на фермах — разновидность агротуризма, суть которого в том, что человек добровольно трудится в хозяйстве в обмен на еду и жилье. Явление это для нашей страны новое. Многие относятся к нему осторожно, считая, что физический труд за питание и кров — сродни рабству. Но немало и тех, кто в сельской работе видит возможность отдохнуть от городской суеты, прикоснуться к природе, вернуться к истокам.

Желающих так много, что места всем не хватает

Сегодня многие российские фермы охотно зовут к себе добровольцев. Например, алтайское хозяйство в селе Шульгин Лог на берегу реки Катунь ищет тех, кто готов трудиться на пасеке, собирать лекарственные травы и коренья и варить варенье из сосновых шишек. В ремесленном лагере «Кедросад» под Владимиром ждут людей, которые хотят мастерить мебель и строить дома из соломы и дерева.

А одним из самых известных хозяйств, приглашающих волонтеров, стала ферма изобилия «Родники» под Калугой, основанная на принципах пермакультуры (бережного подхода к земледелию, учитывающего природные потребности почвы, растений, животных). Добровольцев привлекают к труду на земле: покосу, расчистке леса, заготовке дров, работе в огороде и уходу за домашними животными. Говорят, желающих поработать в «Родниках» так много, что в теплый сезон мест в юртах и бытовках, где останавливаются волонтеры, не хватает, и добровольцы ставят палатки прямо во дворе фермы.

Но есть и трудность — до недавнего времени волонтерское фермерское движение развивалось стихийно. Добровольцы узнавали о сельских хозяйствах из сарафанного радио и, отправляясь на ферму, часто не представляли, куда попадут и в каких условиях будут работать и жить. Проект «Земляне» как раз и призван решить эту проблему. По сути, Минсельхоз создает сейчас первый сервис, на котором фермеры и волонтеры могут найти друг друга и договориться о сотрудничестве. Своего рода Airbnb, только в области агротуризма.

Страница «Земляне - волонтёрское фермерское движение» на Facebook

В 2021 году проект «Земляне» был рассчитан на два месяца — с середины августа по середину октября. В нем приняли участие 100 волонтеров и 20 фермерских хозяйств из 12 областей России: Смоленской, Белгородской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Ростовской и других. Всего же в оргкомитет движения было подано 40 заявок от фермеров и более 600 — от волонтеров из 56 регионов страны.

Если волонтеру что-то не нравится, он может в любой момент уехать

Изначально проект задумывался как молодежный — для студентов аграрных вузов, которые хотят ближе ознакомиться с будущей профессией. Но уже при сборе заявок оказалось, что больший интерес программа вызвала у горожан, далеких от фермерства: одиноких людей, которые ищут единомышленников, женщин с детьми и даже пожилых пар, у которых нет своих дач, но есть желание пожить на природе. В итоге покорять деревню отправилась не только молодежь, но и взрослые люди: преподаватели вузов, риелторы, художники-иллюстраторы, менеджеры по подбору персонала, активные пенсионеры.

Стажировка длилась 14 дней. В этот период фермеры обеспечивали волонтеров питанием и жильем, добровольцы, со своей стороны, работали по четыре часа в день, выполняя их поручения: пасли и кормили коров и коз, убирали урожай, заготавливали корма и даже помогали варить сыр. Из ограничений — добровольцы не допускались к работе со сложной сельскохозяйственной техникой, также на фермах был строго запрещен алкоголь. Кроме того, если волонтеру что-то не нравилось, он мог в любой момент покинуть хозяйство, связавшись с организаторами.

И для фермеров, и для добровольцев участие в проекте было бесплатным. Расходы на трансфер до фермерских хозяйств Минсельхоз взял на себя. В то же время отбор участников был строгий. Так, чиновники лично посетили все фермы, чтобы быть уверенными, что в хозяйстве безопасно и соблюдены элементарные бытовые условия: есть отдельное жилье, кухня, душ, туалет. Волонтеры же проходили собеседование, чтобы подтвердить, что они люди адекватные, общительные и действительно хотят поработать на земле.

Клюква — не корова, не боднет, не помычит…

— Наших волонтеров мы приняли в конце сентября, буквально заскочив в последний вагон. Но работать с ними очень понравилось, они нас эмоционально зарядили, — рассказывает Мария Солдатенкова, проект-менеджер ягодного кооператива «Архангельская клюква».

«Архангельская клюква» — это первая и пока единственная в стране плантация по выращиванию культурной клюквы. Находится она под Архангельском, в Холмогорском районе, в глубине болота Дикое. Причем это не просто хозяйство, а кооператив, где каждый желающий может купить участок, с тем чтобы выращивать ягоду для продажи или переработки.

Нас часто спрашивают, зачем клюкву специально выращивать, если она и так растет? Но в естественных условиях хороший урожай клюквы бывает раз в 10-15 лет. В такой год можно собрать до 600 килограммов ягод с гектара. Если же создать растениям идеальные условия для развития, то урожайность повысится до 15 тонн с гектара и при этом будет стабильна.

Ягодный кооператив под Архангельском создан в 2012 году. Фермеры закупили саженцы в ягодном питомнике под Костромой, заложили маточник на два гектара и разбили первые опытные участки, чтобы тестировать разные сорта клюквы. Вместе с этим они расчистили 12 гектаров болота, сняв с него на 30-50 сантиметров верхний слой, и построили гидротехнические сооружения, позволяющие повышать и понижать уровень грунтовых вод на плантациях в зависимости от погодных условий. В 2018 году фермеры засадили первые грядки, а этой осенью собрали первый урожай.

В этом непростом деле фермерам с самого начала помогали волонтеры. Они следили за опытными участками, поливали их, осушали, изучали разные сорта ягод. А одна девушка, студентка-биолог, даже написала свою первую научно-исследовательскую работу «Урожайность дикой и культивированной клюквы».

Проект «Земляне» пришелся архангельским фермерам как нельзя кстати. В его рамках трудиться на ягодную плантацию приехало четверо: две девушки-студентки из Архангельской области, парень из-под Вологды и женщина из Санкт-Петербурга, топ-менеджер крупного сайта, посвященного недвижимости.

— Нам всем было интересно, почему она решила поработать волонтером? — рассказывает Мария. — Она отвечала, что хочет проверить себя: сможет ли она, будучи много лет руководителем, вдруг поменять образ жизни и выполнять простую физическую работу.

Условия жизни на плантации и правда были непростые. Добровольцы оказались в 100 километрах от Архангельска, в самом центре болота, в окружении сосновых лесов. На краю расчищенного под посадки участка устроена база — небольшие гостевые домики-бочки, с печками и панорамными окнами с видом прямо на торфяник.

— Нам очень повезло с погодой, комаров не было, затяжных дождей тоже, моросило только немного, — рассказывает Мария. — Но мы всех волонтеров предупреждали, чтобы собирались к нам, как в поход: термобелье, свитера, куртки, резиновые сапоги. В холодные дни всегда можно было вернуться на базу погреться.

Работали добровольцы каждый день часа по четыре. В основном чистили маточники от сухих веточек, невызревших ягод, пораженных грибком листьев — кустики клюквы должны уйти под снег в идеальной чистоте. Кроме того, на плантации есть опытный участок с другими ягодными культурами: брусникой, голубикой, княженикой. И там тоже было много работы — предстояло пересадить молодые саженцы.

— Каких-то особенных рисков у волонтеров не было: клюква — не корова, она не боднет, не помычит, — говорит Мария. — Но мы на наши растения даже дышим «через тряпочку», поэтому просили, чтобы волонтеры все делали очень аккуратно. Парню это давалось с трудом — мужские руки не такие ловкие, как женские. Даму из Петербурга тоже приходилось иногда журить, но она была этому даже рада: «Давно мне никто не делал замечаний!»

На природу — с удобствами

— О проекте мне рассказали в вузе. Я подумала: почему бы и нет?! Посмотреть, как живут люди в области, поработать на свежем воздухе, сменить обстановку. Я поехала, — рассказывает Александра Сорокина, волонтер движения «Земляне».

Саше Сорокиной — двадцать один. Она студентка Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина. В свободное от учебы время подрабатывает ассистентом ветеринарного врача. В проекте Саша выбрала стажировку на ферме «Милкин дом» — в небольшом семейном хозяйстве под Тулой, в Заокском районе. Ферма занимается производством козьего сыра, на ней содержатся козы, лошади и один ослик. Но особенно Саше понравилось, что хозяйство находится рядом с глэмпингом «Зеленая тропа» и жить волонтеры будут в нем.

— Глэмпинг — это отдых на природе, но со всеми удобствами, — поясняет Саша. — Было тепло, и мы жили в шатре. У нас была теплая вода, душ. Хотя бегать утром на улицу умываться все равно было холодно.

На ферме Саша работала вместе с двумя другими добровольцами. Девушки помогали красить главный фермерский дом и хлев, раздавать сено, приводить по вечерам лошадей с выпаса, а Саша как будущий ветеринар еще и помогала делать животным прививки.

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А помимо всего, Саша получила еще и полезный опыт, который ей наверняка пригодится в будущей профессии: как правильно доить коз, чем их кормить и как потом козье молоко перерабатывать во вкусный и полезный сыр.

Собрали мало, зато наелись вволю

Впрочем, волонтеры на фермах не только работали, но и отдыхали. Кто как хотел: кто-то бегал по 10 километров каждое утро, кто-то исследовал усадьбы, расположенные по соседству, а кто-то просто наслаждался вечерними неспешными разговорами у костра.

Но была у проекта и культурная программа: каждый из фермеров под девизом «Сохраним родное ремесло» должен был провести для участников какой-нибудь тематический мастер-класс. Так, добровольцы учились варить сыр, взбивать масло, плести кружева, выпекать хлеб, а также лепить настоящие сибирские пельмени.

— Девочки с нашей фермы ездили кататься верхом с дочкой хозяина, — рассказывает Саша Сорокина про «Милкин двор». — Еще к нам приезжали мастера, с которыми мы плели корзинки из лозы. Это тоже было интересно. У меня до сих пор корзиночка стоит на столе.

В кооперативе «Архангельская клюква» тоже было достаточно развлечений. Фермеры только что привезли поморскую упряжку с хаски, и добровольцы помогали строить собакам домики, возились с щенками. На мастер-классе же они познакомились со знаменитыми северными пряниками — козулями.

— Провести мастер-класс мы пригласили Лидию Шпур, которая много лет занимается не только изготовлением пряников, но и изучает их историю, — говорит Мария Солдатенкова. — Лида очень интересно рассказывала о традициях архангельских козуль, о том, какая в них заключена магическая сила. А потом волонтеры вместе с ней расписывали пряники сахарной глазурью, причем каждый сделал не меньше 10 штук.

А еще волонтеры «Архангельской клюквы» попали на клюквенный фестиваль, который кооператоры устроили на плантации. Гостей собралось много — и местных жителей, и туристов из города. Фермеры провели небольшую экскурсию, а потом все участники собирали клюкву на скорость. Все, что собрали, можно было увезти домой.

— На сбор мы дали пятнадцать минут, хотя потом добавили еще столько же, — вспоминает Мария. — Победили, конечно, местные. Их рекорд — восемь литров за четверть часа.

Подводя итоги проекта, в министерстве сельского хозяйства отметили, что движение «Земляне» выводит синергию жителей города и села на новый уровень. Ведомство рассматривает проведение волонтерских стажировок не только как агротуризм, но как возможность оказать фермерам реальную помощь в их работе, изучить рынок труда, а также исследовать потребности сельских территорий в помощи добровольцев в социально-культурной сфере. В следующем году организаторы планируют расширить географию проекта и привлечь к сотрудничеству фермы с Дальнего Востока.

— «Земляне» — проект перспективный, — делится своими наблюдениями Мария Солдатенкова. — Нам очень не хватает рабочих рук во время сезонных работ, например в конце весны — начале лета, когда в короткий срок надо подготовить много посадочного материала.

Кроме того, в планах кооператива заложить плантации княженики. Это одна из самых дорогих лесных ягод, в Финляндии ее продают в пересчете на рубли по 1600-2000 за килограмм. На вкус она как земляника с ананасом, и из нее можно делать варенье, настойки, вина. А еще кооператоры хотят в сотрудничестве с Северным Арктическим федеральным университетом запустить лабораторию микроклонирования, чтобы размножать ягодные растения в больших масштабах — болото Дикое настолько обширно, что в нем можно построить плантацию еще на 500 гектаров. Волонтеры могли бы здорово помочь фермерам в этой работе.

Что же касается самих добровольцев, то их впечатление коротко и точно выразила Саша Сорокина, которая, кстати, по итогам проекта была награждена дипломом «Лучшему волонтеру»: