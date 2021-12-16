Биткоин-миллионер пожаловался на скучную жизнь

Мужчина заработал на криптовалюте миллионы фунтов стерлингов (миллиарды рублей) и пожаловался на то, что из-за богатства его жизнь стала скучной.

Об этом анонимный миллионер рассказал на популярном портале Reddit. Оказалось, что еще семь лет назад он увлекся биткоинами и решил вложить в него все свои средства. Через два года биткоин вырос и мужчина решил продать его, получив более двух миллионов фунтов стерлингов. Затем эти деньги он вложил в три индексных портфеля с ценными бумагами.

После этого он уже мог жить на проценты от своих вложений, но продолжал работать контент-директором. Когда его состояние достигло 26 миллионов фунтов в 2019 году, он решил уволиться. После этого он понял, что деньги не заменяют любимую работу, но от нее он перестал получать азарт, потому что понимал, что у него итак все есть. Успехи в работе уже не казались ему чем-то волнительным.

После того, как мужчина бросил работу, он стал путешествовать и занялся новыми хобби, однако позже ему стало казаться, что своего случайного богатства он не заслуживает.