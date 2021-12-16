Женщина в кабине: каково быть помощницей машиниста

В ЦППК (Центральной пригородной пассажирской компании) на должности помощницы машиниста работают уже восемь девушек. Анастасия Козияткина в 2021 году приступила к исполнению обязанностей помощницы машиниста в составе локомотивных бригад ЦППК. В беседе с «Рамблером» она рассказала о подготовке к рейсу, о том, как девушка справляется с «неженской» работой и об отношениях с мужчинами.

Фото: Из личного архива ЦППК Из личного архива ЦППК

Анастасия, как вы готовитесь к смене?

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Профессия хоть и считается мужской, но послаблений у нас нет – рабочая смена, как и у мужчин, длится 12 часов. Каждая смена начинается с того, что я прибываю на линейный пункт и прохожу медкомиссию – без осмотра медиков до работы не допустят. Затем наша локомотивная бригада, состоящая из машиниста и помощника, получает необходимые документы и идет принимать электропоезд. В мои основные обязанности входит контроль и проверка технического состояния поезда, также я должна следить за скоростью состава, посадкой и высадкой пассажиров. В любой момент машинист может поручить мне проверить работу оборудования.

Есть ли у вас какие-то особые ритуалы, которые помогают настроиться на работу?

У меня, как и у других машинистов, есть свои традиции и привычки. Я перед выходом из дома обнимаю свою дочь, и мы говорим друг другу фразу из ее любимого мультфильма, но я ее не озвучу – это наш секрет. Это дает мне эмоциональную поддержку. Мне важно чувствовать, что дома меня ждет семья.

Как у вас складываются отношения с коллегами-мужчинами? Сталкивались ли вы с дискриминацией в свой адрес?

Признаюсь, поначалу я переживала и не знала, как коллеги-мужчины отнесутся к женщине в кабине. Однако мне крупно повезло – со мной щедро делятся опытом и знаниями и во всем поддерживают, поэтому я рада, что попала в один коллектив со столь отзывчивыми людьми. Все понимают: четкое соблюдение расписания и управление поездом невозможно без слаженной работы локомотивной бригады. При этом я встречала скептиков, считающих, что работа сугубо мужская, но поводов усомниться в своей компетентности никогда не давала. Я убеждена, что пройдет время и число женщин и мужчин в бригадах будет сопоставимым. В конце концов, женщины в полиции или армии никого не удивляют.

Что бы вы посоветовали девушкам, мечтающим стать машинистками?