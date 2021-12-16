Как сейчас живет пародист Александр Песков

Александр Песков — один из самых известных артистов эстрады, пародистов и юмористов. А в различных изданиях его довольно часто называют "королем пародии". Однако уже на протяжении долгого времени о жизни артиста практически ничего не слышно. "Рамблер" расскажет, как сейчас живет и чем занимается Александр Песков.

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Детство и карьера

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С самого детства родители маленького Сашу водили на различные кружки, но тогда они еще даже не подозревали, какое же будущее ждет их единственного сына. Как только Песков научился рисовать, он тут же начал делать карикатуры на своих друзей и одноклассников. А после окончания школы он переехал в Ярославль и поступил в театральное училище. Однако проучившись там всего три месяца, Александр попал в цирк, где стал выступать в качестве клоуна.

Позже, в 1979 году, он поступил уже в Московское цирковое училище имени М. Н. Румянцева, а на третьем курсе был призван в армию. Но даже во время прохождения службы в рядах Советской армии Песков нашел место для творчества — его назначили руководителем Ансамбля песни и пляски Таманской дивизии. После армии Александр решил попробовать себя в кино, снявшись в фильме "В поисках капитана Гранта", а затем на протяжении долгого времени играл на сцене драматического театра в городе Котлас. Затем в его жизни было обучение на режиссерском отделении в ГИТИСе, участие в различных телепередачах и еще многое другое. Но в какой-то момент Александр Песков перестал появляться на публике.

Где Песков сейчас?

В 2020 году на телеканале НТВ вышла программа "Ты не поверишь", в которой объяснили столь резкое исчезновение всеми любимого пародиста. Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс рассказал, что это связано с проблемами с алкоголем. Так, концертный директор Пескова воспользовавшись этой ситуацией обманным путем завладел его двухэтажной квартирой в центре Москвы.

В том же году Александр дал интервью, в котором рассказал, что в марте 2019 года ему пришлось перенести операцию после того, как врачи поставили диагноз острый панкреатит. Но несмотря на сложности, артист пришел в норму, а затем выпустил свою первую книгу под названием "Мужчина в колготках".

Сейчас артист практически не появляется на публике. Он изредка устраивает концерты, занимается благотворительностью, рассказывая об этом в социальных сетях

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