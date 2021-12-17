За что отца Леонида Броневого отправили в ГУЛАГ

Шефа гестапо Мюллера в великолепном исполнении Леонида Броневого знают в нашей стране все. Но далеко не всем известно, что актер, воплотивший на экране одного из главных деятелей Третьего Рейха, был сыном еврея, служившего в ЧК и сделавшего в этой структуре хорошую карьеру. Которая, впрочем, не спасла его от репрессий.

Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Как Броневой стал Броневым

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Жил в Одессе на Молдаванке кондитер Иосиф Факторович (ударение на второе «о»). Было у него три сына: Абрам, Александр и Соломон. Во время знаменитых еврейских погромов 1905 года кондитерскую Иосифа разорили, поэтому неудивительно, что все три брата стали активными революционерами и борцами за счастье всех народов.

В 1918 году во время уличных боев Абрам Факторович сумел подбить гранатой броневик, при помощи которого юнкера держали подступы к зданию вокзала. Вокзал взяли, но Абрам погиб. Бойцы «красной дружины» уважительно называли героя «броневым». Вскоре это прозвище перешло и на Александра с Соломоном, которых на Молдаванке стали называть «братья броневые». Прозвище парням понравилось, и они решили сделать его своей фамилией.

Соломона Броневого исключают из партии

Соломон Факторович-Броневой родился в 1905 году, и уже в 1917 году, когда ему исполнилось 12 лет, начал работать на советскую власть: его устроили «сотрудником особых поручений» при председателе Одесского ревкома, а затем и исполкома. Попросту говоря, он был мальчиком на побегушках, и два года исправно бегал по поручениям начальства по одесским улицам. В 1919 году Соломон стал комсомольцем. Тогда же его направили на службу в погранотряд. Так Соломон стал чекистом. В 1925 году он вступил в компартию. Стране были нужны образованные люди, и молодой коммунист подал заявление о зачислении на Киевский рабфак, где получил специальность экономиста. После окончания рабфака его направили на работу в институт народного хозяйства Украинской ССР

В эти годы Соломон Броневой познакомился с Беллой Ландау, на которой женился. Вскоре родился сын – будущий знаменитый артист.

Все было прекрасно до 1927 года, когда Троцкий после демонстрации, проведенной «левой революционной оппозицией» и провала внутрипартийной дискуссии на XV съезде ВКП(б), стал врагом советского правительства. Начались массовые чистки и «борьба с троцкизмом». Соломон был исключен из партии и уволен из института за то, что в 1923 году на комсомольском собрании как-то выступил в защиту идей Троцкого, которыми тогда бредила вся революционная молодежь. Правда, эта первая опала продлилась недолго. Уже через год Соломон поступил на службу в Киевский окружной экономический отдел оперативного сектора ГПУ, помог старший брат Александр, который был начальником 2-го экономического отдела ГПУ Украинской ССР. В 1931 году Соломон Иосифович вновь вступил в партию.

«Лагерный маршрут» Соломона Броневого

До 1936 года чекист Броневой усердно служил там, куда посылала его страна и честно выполнял свои обязанности. Он был направлен в Иваново, на должность начальника отделения Экономического управления полпредства ОГПУ. За заслуги перед революцией был награжден орденом «Красной звезды». Деятельность Броневого заключалась в том, что он отыскивал золото и валюту, хранившиеся на руках у населения, и разными методами – от убеждения и уговоров до «изъятия» — добивался передачи ценностей в казну государства. Деятельность весьма неоднозначная по меркам нашего времени, однако, Соломон Броневой, выполняя указания партийного руководства, ни разу не замарал себя хищением. Через его руки прошли «тонны золота», как говорили в семье Броневых, он добился изъятия валюты и других ценностей на сумму 6 миллионов рублей. И ничего не присвоил себе.

В 1936 году майор госбезопасности Соломон Иосифович Броневой был исключен из партии и арестован – как «неразоружившийся троцкист-двурушник». В стране назревал «большой террор» и Соломону вновь припомнили то давнее комсомольское собрание. Он был осужден на пять лет ГУЛАГа. Срок отбывал на Колыме – на золотых приисках, в Уссурийском крае – на строительстве дорог. Работал добросовестно и споро, был бригадиром, помощником прораба. Заработал себе даже досрочное освобождение. До 1946 года находился на поселении, а затем уехал в Узбекистан. Ехать на родину смысла не было: жена, ради благополучия их ребенка, развелась с мужем и даже поменяла сыну отчество – Леонид стал Семеновичем.

Однако, спокойная жизнь длилась недолго. В 1949 году Соломон был вновь репрессирован и выслан на жительство в Красноярский край, где находился до 1954 года.