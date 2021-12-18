Как советский агент-боксер чуть не убил Гитлера

Очень многие страницы Великой Отечественной войны стали известны лишь спустя годы после Победы. В особенности это относится к операциям спецслужб. Даже после того, как с них снимают гриф «секретно», далеко не все участники давних событий готовы делиться воспоминаниями. И по этой причине подлинные истории обрастают мифами и домыслами.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Именно так случилось с миссией в Берлине советского боксера Игоря Миклашевского. Игорь Львович был известным в Ленинграде тренером, воспитал множество сильных боксеров. Он умер в 1990 году, был все время на виду и среди людей. Однако, никто так и не знает толком, что же делал Миклашевский в 1943-45 годах в Германии.

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Боксер из богемы

Игорь Миклашевский родился в 1918 году. Его мать – известнейшая актриса Августа Миклашевская. Отцом Игоря был артист балета Лев Лащилин. Брак зарегистрирован не был, Лащилин имел другую семью. Игорь рос без отца, но это отчасти восполнялось тем, что его маму постоянно окружали обожатели, самым знаменитым среди которых был Сергей Есенин, посвятивший несравненной Августе стихи из цикла «Любовь хулигана». Есенин баловал маленького Игоря, приносил ему конфеты и игрушки.

Дядей Игоря со стороны отца был знаменитый в то время актер Блюменталь-Тамарин, обладатель красивого, проникновенного голоса. Еще одной родственницей, хоть и дальней, была знаменитая актриса Ольга Чехова.

Выросшему в такой среде парню, казалось бы, была прямая дорога на сцену. Однако, Игорь увлекался спортом, и вскоре стал одним из самых известных боксеров Ленинграда. В период службы в армии, в 1938 году он завоевал звание чемпиона Ленинградского военного округа в среднем весе. Войну Игорь встретил в звании сержанта. Он служил в зенитных частях на Ленинградском фронте.

Как Миклашевский попал в поле зрения разведки

Начать эту историю следует, видимо, не с сержанта-зенитчика, а с его знаменитого дядюшки – актера Всеволода Блюменталь-Тамарина. Когда немцы заняли Истру, где находилась дача актера, он сам явился к оккупантам и заявил о своей готовности сотрудничать. Блюменталь-Тамарина и его жену отправили в Берлин, где Заслуженный артист РСФСР начал работать на немецкую пропаганду. Своим проникновенным голосом он обращался по радио к советским солдатам, призывая их переходить на сторону немцев, агитировал к сотрудничеству жителей оккупированных территорий. Словом, стал «Левитаном наоборот». В 1942 году Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила Блюменталь-Тамарина к смертной казни.

Примерно в это же время сержантом Миклашевским заинтересовалась разведка: боксер, сильный и храбрый парень, хорошо владеет немецким (интерес к языку у Игоря был со школы), хорошо знает мир столичной богемы, и, наконец, родственник перебежчика Блюменталь-Тамарина. То, что нужно! Игоря забирают с фронта и направляют на подготовку в разведшколу. Но в чем будет заключаться его задание, пока молчат.

Собственно, мы и сейчас не знаем в точности, в чем оно заключалось. На этот счет есть две версии.

Версия Судоплатова

В 1943 году Миклашевский перешел линию фронта и сдался немцам. На допросе он показал, что осужден за драку на штрафбат, советскую власть ненавидит, что в Германии живет его дядя, известный актер Блюменталь-Тамарин, и что он, Миклашевский, по всем этим причинам желает служить рейху. Разумеется, перебежчик рассказал и о воинской части, которую он покинул. Показания эти не совсем соответствовали тому, что показали двумя днями раньше двое других, вполне настоящих предателей. Но дело решило имя «Левитана наоборот». Когда стали наводить справки, Блюменталь-Тамарин личность племянника подтвердил.

Миклашевский прошел через длительные проверки, концлагерь, и один Бог знает, какие испытания он выдержал. Наконец, ему удалось легализоваться – через согласие служить в армии Власова. Миклашевский воевал на западном фронте, был ранен, получил отпуск по ранению (по другим данным – был признан негодным к строевой службе). И началась его светская жизнь в Берлине. Его привлекли к участию в любительских боксерских поединках, по некоторым сведениям, он выступал в лагерях для военнопленных английских и американских офицеров. На одном из таких состязаний его увидел Макс Шмелинг – суперзнаменитый немецкий боксер, чемпион мира в тяжелом весе. Макс манеру боя молодого русского похвалил, и они вскоре стали приятелями. Не осталась в стороне и знаменитая актриса Ольга Чехова, которая признала родственника. Так Миклашевский был введен в круг берлинской элиты.

Теперь можно было приступать непосредственно к выполнению задания. А оно, согласно книге воспоминаний разведчика, генерала П.А. Судоплатова, состояло в том, чтобы убить самого Гитлера.

Вместе с Ольгой Чеховой, которая была агентом советской разведки, Миклашевский сумел установить бомбу в театре. Гитлера должны были взорвать прямо во время премьеры. Все было готово, однако, Сталин в последний момент все отменил. Дело в том, что гибель Гитлера заставила бы генералов рейха обратиться к западным союзникам, и в этом случае они могли бы объединиться против СССР.

Версия Ильина

Комиссар госбезопасности В.Н. Ильин был тем самым человеком, который убедил сержанта Миклашевского стать разведчиком. В фильме «Спорт особого назначения» режиссера Олега Шиловского, показанном на ВГТРК в 2005 году, со ссылкой именно на свидетельство Ильина приводится другая цель миссии Миклашевского. Он должен был убить Блюменталь-Тамарина, приговоренного к смертной казни заочно.

История кошмарного пути, проделанного Миклашевским в Германии, когда он без связи и безо всякой поддержки искал возможность легализоваться, в целом вполне совпадает с тем, что рассказал Судоплатов. Но цели он достиг тогда, когда смог завоевать доверие дядюшки. Блюменталь-Тамарин сделал Игоря своим личным телохранителем. До поры исполнение приговора задерживалось лишь тем, что Миклашевский испытывал очень теплые, почти сыновние, чувства по отношению к жене Блюменталя-Тамарина. Однако, дело все же было сделано. Предатель был убит в 1945 году «при невыясненных обстоятельствах».

Версия с Гитлером возникла в середине 60-х годов, когда Ильин, в то время – секретарь Московского отделения Союза писателей – по случаю 20-летия Победы «рассекретил» Миклашевского, чтобы использовать его историю «в открытом литературном издании», но при условии, что «что цель и задачи, поставленные перед Миклашевским были бы радикально изменены». Письмо Ильина об этом хранится в архивах ФСБ. Видимо, было решено не мелочиться, и целью агента «назначили» самого фюрера.

Молчание диверсанта