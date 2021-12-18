В Китае умерла старейшая долгожительница

В Китае умерла старейшая жительница страны, которой было 135 лет. Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".

Старейшую жительницу страны звали Алимихан Сейти. Она проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. О жизни Сейти известно не так много. Сообщается, что она вела активный образ жизни, регулярно гуляла, работала по дому и помогала своим внукам воспитывать правнуков.

В свои 136 лет Сейти сама себя обслуживала и обходилась без посторонней помощи.

"Она регулярно ела, и у нее был отличный аппетит. Кроме того, она настаивала на регулярных солнечных ваннах во дворе", — сообщает информационное агентство.

Деревня Кумушерик, где жила Сейти, известна своими долгожителями. Там большинство людей доживают до 90 лет. Отмечается, что преклонного возраста люди достигают благодаря поддержке правительства: бесплатным медицинским обследованиям и льготному лечению.