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2 часа назад

Где сейчас женщина, которая смешно рекламировала Skype

Реклама файлообменника Skype стало одним из самых вирусных видео 2015 года. Куда пропали девушки из комедийного ролика после своего успеха?

Где сейчас женщина, которая смешно рекламировала Skype
Фото: Кадр с канала пользователя @oopsoopsismКадр с канала пользователя @oopsoopsism

Ева Морозова зарегистрировала канал на Youtube в 2012 году. В течение трех лет девушка выкладывала забавные ролики, в которых снимались ее друзья, в том числе подруга Юлия Якубеня. Также Ева выгладывала собственные анимационные видео и пародии на вымышленные и настоящие продукты. «На этом канале можно увидеть всякое», — в общем-то, это верное описание канала @oopsoopsism.

Реклама файлообменника Skype стало популярным видео на канале Евы не только в 2015 году, но и за все время. К 2021 году ролик набрал 13 млн просмотров. Остальные ролики набирают в от 20 до 100 тысяч просмотров.

«Каким файлообменником ты пользуешься? », «Конечно же, Скайпом! » — диалог, который заставил пользователей интернета посмотреть на skype по-новому.

Сейчас Ева прежде всего — талантливый художник комиксов. Девушка известна работой над серией ШКЯ («шуткикайфяшперица»). Ева смеется над офисными буднями, ведет вымышленную (но по ощущениям очень реальную) рубрику с новостями из новосибирского Академгородка и создает мерч для фанатов.

ШКЯ

Согласно сайту wikireality.ru, Ева родилась в 1988 году в Латвии в семье художников. Семья переехала в Калининград, затем — в Новосибирск, а сама Ева — в новосибирский Академгородок. Окончила Новосибирский государственный университет по специальности «переводчик», работала иллюстратором и дизайнером.

Вторая девушка в ролике — Юлия Якубеня.

Кадр с канала пользователя @oopsoopsism

Юлия вместе с Евой вела паблик «ВКонтакте» ШКЯ и даже стала героиней пародийной новости про упавшую сосиску.

ШКЯ

Картинка превратилась в популярный мем, девушку стали узнавать на улицах. В интервью изданию TJ девушка рассказала, что ей пришлось изолироваться от общества.

Юлия и Ева перестали общаться и не планируют снимать новые видео.

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