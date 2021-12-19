Где сейчас женщина, которая смешно рекламировала Skype

Реклама файлообменника Skype стало одним из самых вирусных видео 2015 года. Куда пропали девушки из комедийного ролика после своего успеха?

Фото: Кадр с канала пользователя @oopsoopsism Кадр с канала пользователя @oopsoopsism

Ева Морозова зарегистрировала канал на Youtube в 2012 году. В течение трех лет девушка выкладывала забавные ролики, в которых снимались ее друзья, в том числе подруга Юлия Якубеня. Также Ева выгладывала собственные анимационные видео и пародии на вымышленные и настоящие продукты. «На этом канале можно увидеть всякое», — в общем-то, это верное описание канала @oopsoopsism.

Реклама файлообменника Skype стало популярным видео на канале Евы не только в 2015 году, но и за все время. К 2021 году ролик набрал 13 млн просмотров. Остальные ролики набирают в от 20 до 100 тысяч просмотров.

«Каким файлообменником ты пользуешься? », «Конечно же, Скайпом! » — диалог, который заставил пользователей интернета посмотреть на skype по-новому.

Сейчас Ева прежде всего — талантливый художник комиксов. Девушка известна работой над серией ШКЯ («шуткикайфяшперица»). Ева смеется над офисными буднями, ведет вымышленную (но по ощущениям очень реальную) рубрику с новостями из новосибирского Академгородка и создает мерч для фанатов.

ШКЯ

Согласно сайту wikireality.ru, Ева родилась в 1988 году в Латвии в семье художников. Семья переехала в Калининград, затем — в Новосибирск, а сама Ева — в новосибирский Академгородок. Окончила Новосибирский государственный университет по специальности «переводчик», работала иллюстратором и дизайнером.

Вторая девушка в ролике — Юлия Якубеня.

Кадр с канала пользователя @oopsoopsism

Юлия вместе с Евой вела паблик «ВКонтакте» ШКЯ и даже стала героиней пародийной новости про упавшую сосиску.

ШКЯ

Картинка превратилась в популярный мем, девушку стали узнавать на улицах. В интервью изданию TJ девушка рассказала, что ей пришлось изолироваться от общества.