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2 часа назад

5 животных, которых назвали в честь знаменитостей

Паразит Боба Марли, овод Бейонсе — в последнее время ученые все чаще называют новые биологические виды в честь знаменитостей. "Рамблер" расскажет, о пяти животных и микроорганизмов, которым были даны звездные имена.

5 животных, которых назвали в честь знаменитостей
Фото: globallookpress.com / Flickr.comgloballookpress.com / Flickr.com

Принц Чарльз

В 2008 году в Эквадоре был открыт новый вид лягушки, и только в 2012 году ему дали имя — Hyloscirtus princecharlesi, в честь принца Чарльза. Такой выбор был сделан по той причине, что благотворительная деятельность принца направлена на защиту фауны тропических лесов.

Боб Марли

globallookpress.com / wikimedia.org

Американский ученый из Университета штата Арканзас Пол Сиккел увековечил имя музыканта в маленьком ракообразном существе, которое паразитирует на рыбах в Карибском море — Gnathia marleyi. Таким образом Пол выразил любовь и восхищение к исполнителю регги.

Бейонсе

globallookpress.com / wikimedia.org

Некоторое время назад в Австралии был обнаружен редкий вид овода, которому дали название Scaptia beyonceae в честь певицы Бейонсе. По словам биолога Брайана Лессарда, уникальные золотые волоски на груди овода напоминают ему об этой исполнительнице.

Хью Хефнер

globallookpress.com / wikipedia.org

Основатель популярного журнала Playboy использовал в логотипе кролика и, помимо этого, жертвовал свои средства на охрану тех видов этого животного, которые находятся под угрозой вымирания. Поэтому неудивительно, что болотному кролику, обитающему на юго-востоке США присвоили имя Хью Хефнера — Sylvilagus palustris hefneri.

Джон Клиз

globallookpress.com / wikipedia.org

Имя актера и комика Джона Клиза теперь носит один из видов лемура, который в 2005 году был обнаружен ученым Урсом Талманном в Мадагаскаре. По словам ученого, многие фильмы с участием актера пропагандируют охрану природы, и свою признательность он решил выразить именно таким образом. И теперь вы можете увидеть вид лемура, которому дали имя Avahi cleesei.

Люди,Джон Клиз,Хью Хефнер,Чарльз Виндзор,
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