5 животных, которых назвали в честь знаменитостей

Паразит Боба Марли, овод Бейонсе — в последнее время ученые все чаще называют новые биологические виды в честь знаменитостей. "Рамблер" расскажет, о пяти животных и микроорганизмов, которым были даны звездные имена.
В 2008 году в Эквадоре был открыт новый вид лягушки, и только в 2012 году ему дали имя — Hyloscirtus princecharlesi, в честь принца Чарльза. Такой выбор был сделан по той причине, что благотворительная деятельность принца направлена на защиту фауны тропических лесов.
Американский ученый из Университета штата Арканзас Пол Сиккел увековечил имя музыканта в маленьком ракообразном существе, которое паразитирует на рыбах в Карибском море — Gnathia marleyi. Таким образом Пол выразил любовь и восхищение к исполнителю регги.
Некоторое время назад в Австралии был обнаружен редкий вид овода, которому дали название Scaptia beyonceae в честь певицы Бейонсе. По словам биолога Брайана Лессарда, уникальные золотые волоски на груди овода напоминают ему об этой исполнительнице.
Основатель популярного журнала Playboy использовал в логотипе кролика и, помимо этого, жертвовал свои средства на охрану тех видов этого животного, которые находятся под угрозой вымирания. Поэтому неудивительно, что болотному кролику, обитающему на юго-востоке США присвоили имя Хью Хефнера — Sylvilagus palustris hefneri.
Имя актера и комика Джона Клиза теперь носит один из видов лемура, который в 2005 году был обнаружен ученым Урсом Талманном в Мадагаскаре. По словам ученого, многие фильмы с участием актера пропагандируют охрану природы, и свою признательность он решил выразить именно таким образом. И теперь вы можете увидеть вид лемура, которому дали имя Avahi cleesei.