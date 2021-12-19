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2 часа назад

Что стало с исполнительницей песни Coco Jambo

В 1990-е годы песня Coco Jambo группы Mr. President занимала лидирующие позиции практически во всех музыкальных чартах. Одной из вокалисток коллектива была Джудит Хильдебрандт, известная также как T-Seven. "Рамблер" расскажет, как изменилась исполнительница хита Coco Jambo.

Что стало с исполнительницей песни Coco Jambo
Фото: Кадр из клипаКадр из клипа

Это песня была далеко не самой первой у группы, но именно Coco Jambo сделала их невероятно популярными. Эта композиция до сих пор играет из автомобилей, домов и на вечеринках. А задорная блондинка с короткой стрижкой Джудит Хильдебрант сразу же полюбилась слушателям после выхода клипа.

Однако в коллективе Джудит пробыла совсем недолго, поскольку всегда мечтала о сольной карьере. Ей удалось осуществить свою мечту под именем T-Seven, но вновь достичь популярности у нее так и не получилось.

@tseven90

Сейчас Джудит уже 45 лет. Она довольно редко выступает на сцене, чаще в родной Германии. И от той светловолосой девушки из клипа Coco Jambo почти не осталось и следа. Также она активно ведет свой блог вInstagram, где вспоминает времена, когда была еще солисткой Mr. President.

Что же касается самой группы, то она распалась еще в 2008 году. В их дискографии довольно много альбомов и треков, но именно Coco Jambo остается одной из самых известных.

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