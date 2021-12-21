Чем юный Берия шокировал своих сверстников

До сих пор детство и юность Лаврентия Берии вызывает немалый интерес со стороны историков. Дело в том что этот его период жизни содержит больше всего белых пятен. Однако те, кто близко знал Берию, все-таки успели поделиться с общественностью кое-какими воспоминаниями о нем. И благодаря таким свидетельствам, например, стало известно о том, что в сухумском училище Лаврентий получил от товарищей прозвище Сыщик.

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Подчинение сверстников

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Как пишет историк Борис Соколов, автор книги «Берия. Судьба всесильного наркома», о том, каким был Лаврентий Павлович Берия в детстве, современные исследователи ничего не знают. По неподтвержденным данным, которые приводит в книге «Нарком Берия. Злодей развития» Алекс Бертран Громов, Берия с малых лет отличался не только расчетливостью, но и умением подчинять себе людей. Последнее, конечно, чаще касалось его сверстников. Дети беспрекословно выполняли команды Лаврентия.

Впрочем, это совсем не означало, что товарищи любили Берию, скорее наоборот. Все дело в том, какими методами пользовался Лаврентий для того, чтобы заставить остальных делать то, что он хотел. Так, Заза Цквитария приводит в своей книге «Берия без лжи. Кто должен каяться?» случай, когда будущий нарком внутренних дел СССР, затравленный одноклассниками, поймал в лесу ядовитую змею и так напугал ею своих обидчиков, что те больше никогда его не трогали. За этот поступок Лаврентий получил одну из своих самых колоритных кличек: ребята стали называть его Змеей.

Сухумский «Пинкертон»

Однако Берии, как любому другому человеку, хотелось пользоваться настоящим уважением товарищей, а не тем, что было завоевано с помощью ядовитой змеи. Андрей Гусаров, автор книги «Маршал Берия. Штрихи к биографии», рассказывает, что когда Лаврентий Павлович учился в сухумском училище, его называли Сыщиком. По словам Гусарова, юный Берия увлекался историями про известных детективов и, по всей видимости, мечтал походить на своих кумиров. Нередко он занимался «расследованием» пропажи вещей у своих одноклассников и учителей. От последних за свой талант Лаврентий имел всевозможные поощрения, а от первых – уважение.

Но так происходило ровно до того момента, пока не выяснилось, что успех Берии в «сыскном» деле был обусловлен тем, что исчезнувшие вещи он сам же предварительно и прятал. По крайней мере так утверждают авторы книги «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик» Лев Лурье и Леонид Маляров. А вот очевидцы упомянутых событий были более категоричны в своих оценках поступков Берии. Например, Заза Цквитария цитировал односельчанку Лаврентия Павловича, которая заявляла, что он вещи не прятал, а попросту крал.

Взрослый сыщик Берия

Между тем тот факт, что Лаврентий Берия действительно обладал определенным чутьем сыщика, отмечают многие историки. В частности, об этом пишет в своей книге «Загадка смерти Сталина» и Абдурахман Авторханов. Он обращает внимание на «непостижимый врожденный нюх карьериста» Берии и его «граничащий с гениальностью дар сыщика в политике». Только во взрослой жизни Берия применял свой талант вовсе не для поиска пропавших вещей, а для иных целей. Так, Андрей Артамонов в книге «Спецобъекты Сталина» упоминает историю о том, как в 1933 году Берия спас жизнь Сталину на озере Рица. Якобы, почуяв что-то недоброе, Лаврентий Павлович предложил вождю пересесть в другой автомобиль. А вскоре машина, в которой прежде находился Сталин, рухнула с моста в воду.