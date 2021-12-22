Умер создатель ботокса Алан Скотт

Офтальмолог из США Алан Скотт, который известен как создатель ботокса, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Washington Post.

Фото: Ann Scott Ann Scott

Как сообщает издание, Скотт скончался в одной из больниц Калифорнии 16 декабря. Причиной смерти стало осложнение после сепсиса.

Алан Скотт более 50 лет работал в Центре исследования глаз имени Смита Кеттлуэлла в Калифорнии. Ботокс он создал на основе ботулотоксина, который использовали в годы Второй мировой войны как биологическое оружие. Это токсичное вещество вызывает паралич мышц и смерть.