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38 минут назад

Умер создатель ботокса Алан Скотт

Офтальмолог из США Алан Скотт, который известен как создатель ботокса, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Washington Post.

Умер создатель ботокса Алан Скотт
Фото: Ann ScottAnn Scott

Как сообщает издание, Скотт скончался в одной из больниц Калифорнии 16 декабря. Причиной смерти стало осложнение после сепсиса.

Алан Скотт более 50 лет работал в Центре исследования глаз имени Смита Кеттлуэлла в Калифорнии. Ботокс он создал на основе ботулотоксина, который использовали в годы Второй мировой войны как биологическое оружие. Это токсичное вещество вызывает паралич мышц и смерть.

После войны образцы вещества передали Скотту, а он сделал из него ботокс, который стали применять в медицинских целях, например, широко распространено лечение косоглазия ботоксом. Позднее препарат получил применение в косметологии.

Люди,Алан Скотт,
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