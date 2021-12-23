5 сумасшедших гениев, которые изменили мир

Ученые из Каролинского института утверждают, что существует связь между творческими занятиями и отклонениями от психической нормы. Поводом для заключения стала статистика аномалий в психике, собранная среди миллиона людей.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

По данным ученым, психическим недугам подвержены люди творческих профессий. Чаще всего они подвержены биполярному аффективному расстройству, депрессиям и шизофрении. "Рамблер" расскажет о пяти известных людях, которые оказались безумны.

Видео дня

Михаил Лермонтов

Некоторые биографы Михаила Лермонтова уверены, что поэт страдал одной из форм шизофрении. Психическое расстройство он мог унаследовать по материнской линии – его дед свел счеты с жизнью, мать страдала неврозами и истерией. В университете с поэтому никто не общался, поэтому он пошел в армию, а затем на войну, где отличался жестокостью.

Современники называли Лермонтова злобным и малообщительным человеком. По словам Петра Вяземского, Лермонтов был крайне нервозным, его настроения резко и полярно менялись. Веселый и добродушный через мгновение он мог стать злобным и угрюмым. «И в такие минуты он бывал небезопасен».

Людвиг Ван Бетховен

Немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен переживал периоды биполярного расстройства и был близок к самоубийству. Творческий подъем энергии сменялся депрессивными эпизодами. Чтобы переключиться и вновь писать музыку, Бетховен окунал голову в таз с ледяной водой. Композитор также пытался себя «лечить» опиумом и алкоголем.

Альберт Эйнштейн

Один из основателей современной теоретической физики Альберт Эйнштейн был гением при жизни, но люди считали его чудаковатым. В детстве он страдал легкой формой аутизма, поэтому взрослые были уверены, что он отстает в развитии. К тому же, Альберт был замкнутым и флегматичным.

На протяжении всей жизни Эйнштейн имел легкую форму эхолалии и повторял некоторые фразы по два или три раза, особенно если они ему нравились.

Джон Нэш

Прототип главного героя оскороносного фильма «Игры разума», математик Джон Нэш всю жизнь страдал паранойей. У гения нередко случались галлюцинации, он слышал голоса и видел несуществующих людей.

Жена нобелевского лауреата поддерживала мужа и помогала ему скрывать симптомы болезни, так как его могли принудить к лечению. Это произошло позже, но он смог обмауть врачей и уверить их в своем исцелении.

Вуди Аллен

Еще один голливудский гений Вуди Аллен – аутист. Среди излюбленных тем его фильмов: психоанализ и секс. Все это волнует его и в реальной жизни.