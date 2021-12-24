За что НКВД в 1943 году арестовал Ивана Поддубного

Русский богатырь, борец, мировой чемпион Иван Поддубный был известен не только своими спортивными достижениями, но и стальной волей и несгибаемым характером. Эти качества позволяли ему не только выстоять в трудные времена, но и не утратить доброго имени, не смотря на все жизненные сложности.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Например, Поддубный не принял предложение Лаврентия Берии выступать под флагом общества «Динамо» - не хотел связывать свою жизнь с органами. Даже месячное заключение, в ходе которого от борца требовали сдать доллары и золото, якобы привезённые им из турне по Америке, не изменили позицию Поддубного. Так НКВД и подведомственное ему общество «Динамо» остались без легендарного чемпиона.

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В Гражданскую войну в Бердянске Поддубный вместе с несколькими борцами попал в плен к батьке Махно. Тот, прознав, кто перед ним, предложил Поддубному схватиться с одним из своих бойцов. Ивану бы поддаться, чтобы сохранить жизнь, но он кинул анархиста – силача так, что только подошвы в воздухе сверкнули. Махно, поигрывая пистолетом, помолчал с минуту, потом рассмеялся и отпустил Поддубного с товарищами, снабдив на дорожку провизией.

А в 1910 году в Париже Поддубный принял вызов от японца, владевшего тайнами рукопашного боя. Как писали парижские газеты, японец, насмехаясь, заявил, что Россия недавно проиграла войну, Поддубного ждёт та же участь. Жизнь русскому борцу, он, так и быть, сохранит, а вот кости переломает. Спустя несколько минут японца унесли в бессознательном состоянии с переломом бедра.

В 1941 году Поддубному – 70 лет, в такие годы, не смотря на отменное здоровье, его не взяли ни в ряды РККА, ни в партизаны. Фашисты оккупировали Ейск, где жил борец, в 1942 году. Есть данные, что ему предлагали высокие должности в оккупационной администрации, но Поддубный отказался. Более того, он с гордостью и вызовом ходил по улице с орденом Трудового Красного Знамени, полученным накануне войны, о чём есть множество воспоминаний горожан. Немцы не трогали упрямого старика, возможно, боясь последствий в виде бунта – очень уж жители любили и уважали Поддубного. Видя, что борцу нечего есть, немецкий полковник, поклонник спортсмена, предложил ему стать заведующим бильярдной при клубе. Поддубный, сам не употреблявший алкоголя, поддерживал в заведении строгий порядок, лично выволакивая на улицу подгулявших оккупантов, решивших устроить дебош. По воспоминаниям жителей Ейска, в бильярдную к Поддубному приходили и местные - втихую послушать советское радио.

Полковник оказывал Поддубному негласное покровительство, надеясь сманить того на работу в Германию, что немного упрощало жизнь легенде борцовского ковра. Но на предложения о переезде Поддубный ответил, что он – русский борец, кем и останется.

Ейск освободили в 1943-м году, и Поддубный опять попал в застенки НКВД, как пособник оккупантов. Но накопать какого-либо компромата не удалось, и борца отпустили на свободу. А вот в персональном пайке Поддубному отказали. Как писала в наши дни газета «Вечерняя Москва», весивший больше центнера богатырь недоедал, похудел, начал болеть. Обращения в горсовет Ейска с просьбой добавить к его продуктовой карточке хотя бы 200 граммов хлеба в месяц оставались без ответа. Поддубный был вынужден продавать свои золотые медали и втридорога покупать продукты на рынке.