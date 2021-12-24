Россияне назвали актера и музыканта 2021 года

Россияне назвали актера, музыканта и писателя 2021 года. Итоги исследования привел в РИА Новости глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Так, музыкантом года был признан покойный Александр Градский. За него проголосовали девять процентов опрошенных. На втором месте оказался Филипп Киркоров с четырьмя процентами. За ним следуют Полина Гагарина и Денис Мацуев, за них проголосовали три процента. Замыкают пятерку Николай Басков и Моргенштерн с двумя процентами.
Что же касается актеров, то список возглавил Константин Хабенский за него отдали голоса четыре процента респондентов. Второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина, у них по три процента.
Также три писателя набрали более двух процентов содержательных ответов: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
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