Россияне назвали актера и музыканта 2021 года

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Так, музыкантом года был признан покойный Александр Градский. За него проголосовали девять процентов опрошенных. На втором месте оказался Филипп Киркоров с четырьмя процентами. За ним следуют Полина Гагарина и Денис Мацуев, за них проголосовали три процента. Замыкают пятерку Николай Басков и Моргенштерн с двумя процентами.

Что же касается актеров, то список возглавил Константин Хабенский за него отдали голоса четыре процента респондентов. Второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина, у них по три процента.

Также три писателя набрали более двух процентов содержательных ответов: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.