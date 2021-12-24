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24 минуты назад

Россияне назвали актера и музыканта 2021 года

Россияне назвали актера, музыканта и писателя 2021 года. Итоги исследования привел в РИА Новости глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Россияне назвали актера и музыканта 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, музыкантом года был признан покойный Александр Градский. За него проголосовали девять процентов опрошенных. На втором месте оказался Филипп Киркоров с четырьмя процентами. За ним следуют Полина Гагарина и Денис Мацуев, за них проголосовали три процента. Замыкают пятерку Николай Басков и Моргенштерн с двумя процентами.

Что же касается актеров, то список возглавил Константин Хабенский за него отдали голоса четыре процента респондентов. Второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина, у них по три процента.

Также три писателя набрали более двух процентов содержательных ответов: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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Люди,Виктор Пелевин,Александр Петров,Александр Градский,Мария Шукшина,Захар Прилепин,Полина Гагарина,Денис Мацуев,Николай Басков,Филипп Киркоров,Валерий Федоров,Константин Хабенский,ВЦИОМ,РИА Новости,
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