Британец, обожающий поезда, покорил интернет

Фанат поездов и железных дорог Фрэнсис Буржуа начал снимать ролики о своем хобби в пандемию. Менее чем за год на британца подписались 1,1 млн человек в Instagram и 1,9 млн в TikTok.

Фрэнсис @francis.bourgeois, известный по прозвищу train guy («парень с поездами»), стал невероятно популярен в социальных сетях благодаря искренней любви к поездам. Как рассказывает сам блогер в одном из роликов, железные дороги манили его с детства. В подростковом возрасте парень старался забыть об увлечении, чтобы не казаться странным.

Пандемия вернула в жизнь старое хобби: от скуки Фрэнсис начал ходить на станции, смотреть на проезжающие составы и снимать ролики с реакциями. В английском языке занятие называется trainspotting, буквально — «отслеживание поездов».

Фрэнсис отслеживает редкие вагоны и поезда, здоровается с машинистами, путешествует по Британии в старинных составах и делится с подписчиками интересными фактами о железных дорогах.

Поклонников радуют даже не сами поезда (хотя, конечно, и они тоже), а искренняя и неподдельная радость Фрэнсиса. Молодой человек снимает реакции на камеру GoPro, которая делает его голову комически огромной. В сочетании с заразительным смехом такие ролики — лекарство от грусти.

Что касается личной жизни, Фрэнсис довольно закрытый человек. Известно, что он живет в Ноттингеме и изучает инженерное дело в Ноттингемском университете. В будущем блогер надеется стать инженером-строителем, построить новые железные дороги или восстановить старые линии.