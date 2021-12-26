Что стало с украинским карателем Гитлера, который сбежал в США

Михайло Каркоць получил американское гражданство в 1959 году. В США нацистский преступник проживал под именем Майкл Каркок и до определенного момента никто не догадывался о том, кто он такой. Однако Каркоць был настолько уверен в своей безнаказанности, что в 1990-х годах издал мемуары. Впрочем, он и вправду остался на свободе и умер в собственной постели на 101 году жизни.

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Дезертир в Украинском легионе

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Как пишет издание The New York Times, согласно данным, которые предоставил в свое время американским властям Майкл Каркок, он родился в 1919 году в Луцке (ныне территория Украины). Тогда Луцк входил в состав Польской Республики. В 1939 году в Луцк пришли советские войска, в связи с чем Михайло Каркоць перебрался в город Грубешов, оккупированный немцами. Как утверждал сам Каркоць, в 1941 году он был призван в германскую армию, но вскоре якобы дезертировал, став свидетелем жестокого обращения нацистов с военнопленными из состава Красной Армии. После этого Михаил Каркоць присоединился к украинскому националистическому подполью.

Михайло Каркоць, по его же собственным словам, вступил в так называемый Украинский легион самообороны. Каркоць заявлял, что легион сражался за независимость украинского народа, а вовсе не на стороне нацистов. Однако и сотрудничества легиона с немцами Каркоць не отрицал. А вот, по мнению историка Ивана Катчановского из Университета Оттавы, в действительности Украинский легион был настоящим полицейским подразделением, которому немцы поручали всю грязную работу по борьбе с советскими и польскими партизанами. Примечательно, что, если верить Майклу Каркоку, как раз один из польских партизан и ликвидировал Зигфрида Ассмуса, немецкого командира легиона.

Карательные операции

Несмотря на то, что Михайло Каркоць без зазрения совести упомянул в своих мемуарах Зигфрида Асмусса, он почему-то умолчал о том, что именно его подразделение в частности уничтожило все население польской деревни Хланев. Тогда погибли 44 мирных жителя. Это удалось выяснить благодаря расследованию, которое провели в 2013 году сотрудники агентства Associated Press, заинтересовавшись книгой Майкла Каркока. Согласно архивным документам, о карательной операции в Хланеве, проходившей под командованием Каркока, поведал еще в 1968 году рядовой Украинского легиона самообороны Иван Шарко. Шарко называл командира «Волк», а ведь именно такой псевдоним носил и Михайло Каркоць.

Интересно, что сын Каркоця, Андрей стоял на том, что показания Ивана Шарко не могут считаться достоверными, так как «КГБ не может являться источником справедливости и правды, особенно тогда, когда речь идет о преступлениях против человечества». Андрей Каркок утверждал, что его отец, напротив, сражался с нацистами. Впрочем, возможно, что Каркок-младший действительно в это верил. Между тем, издание Daily Mail писало о том, что прокурор Польши заявил, что имеются неопровержимые доказательства того, что Майкл Каркок, будучи лейтенантом СС, принимал участие в нескольких карательных операциях.

Судьба после войны

Вот только Майклу Каркоку удалось скрыть эти факты от американских властей. В конце Второй Мировой войны он вместе с женой и двумя детьми оказался в лагере для перемещенных в Германии. Если верить изданию The Guardian, впоследствии супруга Каркока умерла, а он сам в 1949 году вместе с сыновьями перебрался за океан, в Миннеаполис. В США преступник неплохо устроился: работал плотником, снова женился, а спустя 10 лет и вовсе получил гражданство. Постепенно чувство страха притупилось, и в 1990-х годах Каркок написал мемуары, которые вышли в свет в начале 2000-х на Украине. Именно эта книга, в которой Каркоць называл себя «Волком», и оказалась поводом для начала расследования.