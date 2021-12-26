Как живут в РФ мужчины, которые носят женскую одежду и макияж

Тенденция на феминизацию мужчин все больше охватывает западную культуру. Недели моды удивляют публику обилием манекенщиков на каблуках, а знаменитости, такие как певец Гарри Стайлс и актер Билли Портер, все чаще снимаются для журналов в женских платьях. Размытые гендерные рамки уже стали нормой в западных странах, жители которых не только носят традиционно женские вещи, но и делают яркий макияж. В России же люди, следующие веяниям иностранной моды, пока скорее исключение из правил. Несмотря на осуждение в обществе они продвигают идеи равенства полов в массы и получают поддержку десятков тысяч подписчиков в соцсетях. Как российские блогеры популяризируют тренд на мужской макияж и каким трудом им дается разрушение заскорузлых стереотипов — в материале «Ленты.ру».

Фото: @matveymlnv @matveymlnv

Вернули красоту

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Первым популяризатором мейкапа для мужчин называют короля Франции Людовика XVI, который правил в конце XVIII века. Монарх заставлял подданных носить громоздкие парики, поскольку стеснялся лысины, образовавшейся на его голове уже в 23 года. Кроме того, в период его правления при дворе буквально запрещалось появляться без пудры на лице и подкрашенных губ.

Доподлинно известно, что помимо декоративной косметики европейцы пользовались и уходовыми средствами. Например, настойку из сока мокрицы применяли для избавления от веснушек, для омоложения лица на ночь наносили маску из воска, меда и вина, а для очищения пор лекари предлагали маску из глицерина и серы.

Мужчины продолжали краситься вплоть до Великого мужского отречения (Great Male Renunciation), вдохновленного эпохой Просвещения в конце XVIII века. Такой термин предложил психоаналитик Джон Флюгель в 1930 году для исторического периода, когда мужчины отказались от любых средств улучшения внешности.

Представители высшего общества, не желая походить на буржуа, перестали носить яркие цвета. Вместо этого они отдавали предпочтение пастельным тонам, которые были не по карману среднему классу



Мишель Пастуро

французский историк-медиевист

Считается, что отказу аристократов от париков, яркой одежды, каблуков и косметики во многом поспособствовала королева Виктория, которая правила более 60 лет. Монаршая особа была строгой моралисткой, считавшей макияж главным атрибутом проституток и актрис (последних в те времена приравнивали к женщинами с низкой социальной ответственностью).

Joseph Siffred Duplessis

Король Франции Людовик XVI

Ситуация изменилась с появлением и развитием кинематографа в 1930-х годах. Гладкая кожа стала требованием для актеров обоих полов, что стало толчком к косметической революции. Главный секс-символ того периода Кларк Гейбл не пренебрегал косметикой — визажисты укладывали его брови и волосы гелем, а также выравнивали тон кожи специальными кремами. Несмотря на это мужчины все еще не пользовались косметикой повсеместно.

Окончательно макияж распространился среди маргиналов в конце XX века, а его главными поклонниками стали участники квир-движения и ЛГБТ-сообщества, которые в 1950-х годах своим нестандартным внешним видом давали отпор угнетателям, негативно относившимся к любому проявлению фемининности у мужчин.

В США члены ЛГБТ-комьюнити проводили марши и пикеты в защиту равноправия меньшинств напротив Белого дома. Во время акций протеста полиция вылавливала парней с красными губами и подведенными глазами и сажала за решетку на несколько суток

Несмотря на сопротивление консерваторов, в 1970-х годах культура мужского макияжа продолжала развиваться. Именно тогда зародился дрэг — вид перформативного искусства, когда мужчина переодевается в женщину.

Музыкальная индустрия тоже популяризировала мейкап — на сцене все чаще выступали панки с цветными волосами, накрашенными ногтями и макияжем в стиле smoky eyes. Среди таких звезд — Принс, Дэвид Боуи и Мик Джаггер, смелость которых удивляла публику.

В тот же период появились первые визажисты-мужчины: Уэй Бэнди, Кевин Окойн и Скотт Барнс, которые делали макияж таким знаменитостям, как Дайана Росс, Шер, Катрин Денев, Наоми Кэмпбелл и Мадонна.

Метросексуал или фрик?

1990-е — самый свободный период за всю историю макияжа как в СССР, так и за рубежом. В начале этого десятилетия журналист Марк Симпсон ввел новый термин — «метросексуал», определявший мужчин, которые живут в метрополиях и являются активными потребителями новой косметической продукции, одежды и других модных и экзотических товаров.

Главными отечественными звездами, которые дополняли свои сценические образы обильным макияжем, стали певцы Шура и Борис Моисеев, а также пародист Александр Песков. Среди иностранцев мейкап больше всего любили поп-исполнители Принс и Майкл Джексон. Актер Кристиан Бейл в 1998 году удивил фанатов появлением на красной ковровой дорожке с блестящими стрелками.

Эпоха толерантности закончилась в России в 2000-х, когда общество вновь обратилось к традиционным ценностям. Теперь мужчин с макияжем называли фриками. К таковым, например, относили стилиста Сергея Зверева.

Пародист Александр Песков

В то же время на Западе звезды продолжали пользоваться косметикой. Особенно популярной среди иностранных знаменитостей стала черная подводка, поклонников которой начали называть guyliner («парень с подводкой»). Тогда с подобным мейкапом выходили в свет преимущественно рокеры — Джаред Лето, Адам Ламберт и Пит Вентц. Фанаты копировали их образы и тоже наносили на веки темные тени.

Распространению косметики среди мужской части населения поспособствовало развитие социальных сетей, где постепенно размывались гендерные рамки. Если изначально макияж наносили только звезды, то с 2010 года он стал модным и среди относительно обычных мужчин.

Макияж продолжал эволюционировать. Раньше он применялся только для сцены и экрана, но вскоре мужчины начали использовать косметику, чтобы скрыть недостатки внешности, не привлекая к себе лишнего внимания



Скотт Барнс

визажист Дженнифер Лопес

Главным вдохновителем мужчин на макияж считают блогера Джеффри Стара, который владеет собственным косметическим брендом. Джеффри с подросткового возраста сталкивался с хейтом, но продолжал делать мейкап. Последователи Стара сумели добиться более нейтрального отношения публики к мужскому макияжу.

Вскоре новый тренд заметили и производители косметических средств. Мужские линейки появились в ассортименте таких брендов, как Cover Girl, Maybelline, Milk Makeup, Chanel, Fenty, MMUK и других. Тенденцию не обошли стороной и дизайнеры: в 2016 году манекенщики с ярким макияжем прошли по подиуму на показе Vivienne Westwood, а в 2020 — на шоу бренда Dior.

По данным CNN, с 2010 года по настоящее время продажи мужской косметики и модной продукции во всем мире растут быстрее, чем на «женском» рынке

Уходовая косметика подвергалась меньшей стигматизации, поэтому быстрее получила признание мужской аудитории. В использовании кремов, сывороток, масок и других средств признавались футболист Дэвид Бэкхем, комик Пит Дэвидсон, музыкант Фрэнк Оушен, рэпер Фарелл Уильямс и актер Дэниел Калуя.

Мужской макияж приняли и в политических кругах. Бывший президент США Дональд Трамп пользовался консилером в оранжевом оттенке марки Bronx, а бывший спикер конгресса США Джон Бейнер наносил на лицо бронзер из популярного супермаркета Costco.

26 тысяч евро потратил президент Франции Эммануэль Макрон из бюджета страны на косметику за первые три месяца работы

К 2021 году мужской макияж достиг пика популярности. Основатель косметического бренда для мужчин Stryx Девир Кахан связывает тренд на мейкап с растущим числом публикацией фотографий в соцсетях и увеличением количества видеозвонков во время карантина. По его словам, за первые недели локдауна, который вводили в Великобритании в связи с пандемией коронавируса, продажи его косметики выросли на 50 процентов.

Кроме того, по мнению экспертов, распространению мужского макияжа во многом способствуют представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год). Именно молодежь продвигает идеи унисекса, а косметические марки, такие как Fenty, Chanel, Asos и другие, выпускают для них гендерно-нейтральную косметику.

Американский блогер Джеффри Стар

Производители бьюти-средств все чаще привлекают мужчин в качестве своих амбассадоров, а блогеры-мужчины наравне с девушками публикуют в соцсетях видеоуроки по нанесению макияжа. Главными российскими трендсеттерами в этой области являются Владос Мирос, Андрей Петров, Алексей Жидковский, Тетя Мотя, Игорь Синяк, Егор Андрюшин, Rustem Beauty, Даниэль Мэрлоу и другие.

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«Лента.ру» пообщалась с некоторыми из этих героев и узнала, с какими трудностями они сталкиваются в повседневной жизни из-за тяги к женским образам

«В ГУМе ко мне пристали два нерусских парня»

Матвей, популярный бьюти-блогер

Краситься на постоянной основе я начал в 11 классе. Как сейчас помню, свой первый макияж я сделал 1 января 2020 года — прямо в новогоднюю ночь сел и накрасился. С детства у меня было понимание того, что я человек творческий и этот потенциал мне необходимо реализовать, иначе я потеряюсь в жизни.

На протяжении долго времени я думал, чем мне заниматься, а потом неожиданно все сошлось: я люблю рисовать, причем преимущественно лица, и чаще всего в своих работах делаю акцент на глаза. Мне показалось, что мои увлечения можно соединить, и получился макияж — так все и началось.

Мне всегда хотелось показать миру, на что я способен. Сначала родители неоднозначно отнеслись к моему хобби: они сильно не вмешивались, но и в восторге не были. Как сторонние наблюдатели они смотрели, к чему все это приведет. А друзья меня поддерживают и радуются моим успехам.

Отрицательно обо мне отзываются только клуши в интернете. Даже одноклассники скорее испытывают шок, нежели негатив по отношению ко мне. Сейчас уже даже родные реагируют совершенно спокойно, по крайней мере внешне. Остальные люди меня совершенно не волнуют.

@matveymlnv

Я вообще редко сталкиваюсь с хейтом в реальной жизни, чаще в социальных сетях. Мой внешний вид никогда не был поводом для драк или оскорблений, но единичные случаи все-таки бывают. Например, на днях в ГУМе ко мне пристали два нерусских парня, начали снимать на телефон и задавать вопросы, мужик я, баба или транс.

Меня это очень разозлило. Я ношу макияж, но при этом я высокий, под два метра ростом, а ко мне подходит незнакомый мужик и что-то говорит. Так хотелось в дверь его кинуть! Но все закончилось благополучно. Кстати, в тот день я выглядел совершенно обычно, на мой взгляд, с натуральным мейкапом.

Я всю жизнь боролся за себя. Конечно, хотелось бы, чтобы у меня была какая-то защита, возможно, в лице определенного человека, но пока приходится справляться с такими нападками самостоятельно. Что касается интернета — там мне действительно наплевать.

Вопреки всему негативу и трешу сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем до того, как начал краситься. Макияж помогает мне реализоваться в жизни. Я знаю, чем я хочу заниматься, куда мне двигаться и как применять свои навыки в финансовой сфере. Мне кажется, я выбрал нужное русло и иду в правильном направлении, зарабатывая на своем увлечении.

Я все же считаю, что мужской макияж нельзя назвать трендом — тренд бы уже прошел. Мужчины, которые красятся, считают себя творцами, у них это идет из детства. Просто изначально ты не осознаешь своего желания, а повзрослев, уже понимаешь, что хочешь делать мейкап постоянно.

Макияж — это не тренд, а люди и их творческие желания

Реализовывать свои пристрастия в нашей стране довольно сложно из-за постоянной цензуры. Все, что связано с мужским макияжем, жестко блокируется в России, поэтому он не так популярен среди парней. Когда люди чего-то не видят, они думают, что этого не существует, а если подобное появляется в их поле зрения, они впадают в нереальный шок.

Конечно, в США с этим проще, там все подается через призму разнообразия размеров, цветов, параметров и особенностей внешности, поэтому у них меньше буллинга в сторону людей, которые отличаются от других. К сожалению, у нас дела обстоят иначе. В моей школе, например, даже девочку-кореянку оскорбляли. Все из-за того, что у людей просто нет «насмотренности». Возможно, через пару поколений дышать будет легче, но точно не в ближайшие несколько лет.

Помимо макияжа я делаю яркий маникюр, и в этой сфере тоже замечаю дискриминацию. Мастера реагируют на меня по-разному: одни восхищаются, другие относятся с пренебрежением и даже агрессией. Когда я записывался в первый раз на маникюр в Москве, мне отказали в трех салонах из-за того, что я мужчина.

Творческий потенциал я реализую и в одежде, особенно для фотографий в соцсетях. С одной стороны, сниматься в традиционно женских вещах — это вау-эффект для медийности, с другой — я делаю это для удовлетворения, а не ради хайпа.

Я не воспринимаю себя в мужской одежде, мне комфортнее в унисекс-вещах или даже женских нарядах

Однако в повседневной жизни я все же крашусь и одеваюсь более нейтрально: свитер, джинсы с завышенной талией, могу дополнить свой образ кольцами. При этом публичные выходы я планирую тщательно: если уж показывать себя, то максимально.

Я ко всему отношусь спокойно, считаю, что нигде не должно быть рамок. Мне кажется, нет ни мужских, ни женских черт лица и характера. В первую очередь черты человеческие! Но так говорю я — человек, который нейтрально относится ко всему, а у масс гендерные стереотипы плотно засели в голове.

«Натуралы говорят, что я выгляжу лучше их бывших девушек»

Владислав, блогер-миллионник

Не помню, когда состоялось мое знакомство с макияжем, но предполагаю, что мне было лет восемь-девять. Я изучал все, что было вокруг меня, а поскольку я жил с мамой, то перенимал ее поведение. Серьезно увлекаться косметикой я начал в подростковом возрасте. В то время мы прикалывались с друзьями, снимали смешные видео и один раз пошли ради этого в «Ашан». Там мы приобрели «Балет» — дешевую тональную основу рублей за 200, и сделали с ее помощью грим.

предоставлено Владом Мировым

В тот же день моя подруга купила огромную палетку теней, забыла ее у меня дома и в итоге подарила. Именно тогда я начал серьезно заниматься гримом: искал фотографии в интернете и повторял эти образы на своем лице. Например, однажды я нарисовал грим Джокера. Вот такая интересная предпосылка к мейкапу.

Можно сказать, что макияж был некой моей нуждой. У меня были разные переломные моменты в жизни, которые положили начало этой истории. Я жил только с мамой, и без отца было сложно понять, что мне можно делать, а чего нельзя. Думаю, это во многом повлияло на мое не совсем обычное увлечение.

Позднее у меня появились проблемы с кожей, и их решением стала косметика. Я не знал, как правильно лечить высыпания, стеснялся их, поэтому начал пользоваться тональной основой. Если честно, раньше я краситься абсолютно не умел, у меня получался нелепый макияж. Лицо всегда имело странный оттенок, намалеванные брови выглядели очень несуразно.

Макияж — это больше про комплексы, которые связаны с желанием иметь идеальное фарфоровое личико, которого у меня никогда не было

Потом я решил развивать свой блог в Instagram, и, чтобы войти в роль, пришлось прибегнуть к косметике — как любому артисту. Мне хотелось показать зрителю красивый и смешной образ, поэтому я красил даже губы, но все же делал мейкап без фанатизма. Хотя, пересматривая старые фото и ролики, я вижу, что макияж был заметен — например, цвет лица отличался от цвета шеи. Но замечания мне никогда не делали ни друзья, ни приятели, ни незнакомые люди.

Сейчас на мероприятия или съемки делаю легкий макияж — с годами я улучшал свои навыки. У меня наработана рука, поэтому окружающие даже не понимают, накрашен я или нет. В такие моменты я только брови подкрашиваю и выравниваю тон, убирая покраснения и корректируя мешки под глазами, чтобы добиться эффекта идеального лица. В повседневной жизни я вообще перестал краситься, когда вылечил кожу.

Все-таки макияж для меня — это часть образа, а не атрибут повседневной жизни. Можно сказать, что работа обязывает меня хорошо выглядеть. Мейкап в формате smoky eyes, как многие другие мальчики-блогеры делают даже для посещения ресторана, для меня неактуален. Косметика стала для меня способом устранения недостатков и выделения достоинств.

Вообще, все участники истории про мужской мейкап делятся на два типа. Есть мальчики — яркие таланты, которые действительно умеют пользоваться косметикой и смотрятся с ней гармонично. А есть позеры, которые красятся только для того, чтобы на них обратили внимание, потому что им больше нечем брать аудиторию. Такие парни завлекают людей даже не тем, как здорово они делают макияж, а самим фактом того, что они ходят накрашенными в России, провоцируя общество на негатив.

Мужчины, которые делятся секретами макияжа, по-настоящему крутые. Среди них, например, мой приятель Сердар Камбаров. Если он красит других и себя прекрасно, почему бы ему не поделиться опытом с публикой? Другой тип людей — это просто веселые ребята, которые дурачатся на камеру, и макияж гармонично вписывается в их образ.

@egor_mua

Макияж — это в первую очередь творчество и раскрытие себя. Круто, когда человеку искренне нравится то, чем он занимается. Так рождаются настоящие профессионалы, поэтому важно, чтобы ребята не стеснялись своего увлечения косметикой. В будущем они могут стать дрэг-актерами, визажистами или гримерами во МХАТе или ГИТИСе. Однозначно стоит поощрять талантливых людей.

@rustem.beauty

Провокации общества жестким макияжем могут иметь плачевные последствия, но лично я с хейтом сталкиваюсь очень редко — как в жизни, так и в сети. Когда я снимаюсь в общественных местах в своем образе, ко мне подходят и пары, и семьи с детьми, чтобы сказать, какой я смешной. Мой образ и контент строятся на доброте — это не про злость и агрессию, а про веселье и улыбку. Люди это чувствуют и относятся к моим экстравагантным образам скорее положительно, чем отрицательно.

Все учатся, работают и, соответственно, устают, а вечером смотрят мои видео на YouTube, смеются надо мной и идут на работу в хорошем настроении. Разве это плохо? Жесткие оскорбления, конечно, бывают, но, как правило, от людей, которые меня не знают. Они смотрят и думают «что за пидор накрашенный», потому что это вне их понимания.

Нет смысла доказывать что-то людям с другим мышлением. Если человек уже сформировал свое мнение, насильно его не стоит переубеждать. Проблема только в том, что есть нейтральные «нелюбители» мужского макияжа, а есть агрессивные. Все-таки бить за такое — уже не норма, а настоящая жесть.

Есть в нашем обществе и латентные геи, которым и хочется, и колется. У таких мужчин есть жены и дети, поэтому они боятся признаться самим себе, что им нравятся мальчики, которые красятся. Даже в моей компании был такой знакомый. Он сильно меня травил, отпускал шутки, а по итогу через год, когда он поработал с психологом, пришел извиняться. Все зависит от воспитания. Часто человеку тяжело принять то, что отличается от нормы.

В наши дни понятия «мужское» и «женское» размываются, времена меняются. Теперь свои настоящие желания прикрывают унисексом. Я часто не могу подобрать одежду в мужском отделе, она мне просто не нравится, поэтому без зазрения совести отправляюсь в женский.

Я бы мог сказать, что не буду носить женские джинсы, но таким образом я лишусь брюк своей мечты — кому от этого станет лучше?

Есть прогресс в плане дискриминации и в бьюти-сфере. Я регулярно ходил к косметологу и делал много процедур: лазерную эпиляцию всего тела, маникюр, педикюр, и всегда попадались адекватные мастера. Даже в Ставрополе на маникюре все было хорошо. Я обычно покрываю ногти прозрачным гелем, чтобы они были опрятными, так как в детстве у меня была вредная привычка грызть их от стресса. В прошлом году у меня был период, когда мне нравились цветные ногти со стразами. Один раз с такими ногтями я пошел в бассейн, и там на меня смотрели с большим подозрением. Ребята не понимали, что происходит, но в глаза мне ничего не сказали.

Я всегда делаю то, что мне нравится, и редко сталкиваюсь с оскорблениями. Напротив, мои друзья-натуралы говорят, что я клевый и выгляжу лучше их бывших девушек. Я не знаю, что будет в России с терпимостью дальше. Поживем — увидим.

«Хейт — это уже повседневность»

Александр, начинающий блогер

Всю сознательную жизнь я обожаю творить, создавать необычные образы и сочетать цвета. Макияж для меня — это способ самовыражения. Я завел блог, чтобы показать себя миру, поэтому публикую там даже самые первые, совершенно нелепые работы. На увлечение макияжем меня вдохновили популярные визажисты, бьюти-блогеры, дрэг-культура и западные знаменитости.

Лично мне косметика помогает реализоваться в жизни. Она повышает не только самооценку, но и настроение: когда ты уверен в себе — у тебя все получается намного лучше, нежели когда ты зажат. К тому же мейкап может стать способом заработка. Даже если не удастся раскрутиться в сети до нужного уровня, всегда можно стать визажистом с уже набитой рукой.

Впервые я взял косметику и кисточки своей сестры в подростковом возрасте, лет в 13. Несмотря на необычность моего хобби, друзья и родители меня поддерживали и поддерживают до сих пор — все просто быстро к этому привыкли.

@thealexanderserov

В то же время хейт в сети давно стал повседневностью, с ним я сталкиваюсь постоянно — начиная от оскорблений и насмешек и заканчивая угрозами. Как правило, чаще всего негатив исходит от анонимов, у которых на страницах нет ни фото, ни имени.

В реальности унижений меньше: все-таки в жизни я более сдержанный в своем внешнем виде и поведении. Однако стычки с неадекватами все-таки случались, когда пьяные люди путали меня с девушкой. Я никогда не обращался за защитой, но переживать за свою безопасность и применять различные средства самообороны мне приходилось. Несмотря ни на что крашусь я каждый день.

Из-за гнета Советского Союза относительная свобода пришла в нашу страну совсем недавно. Прошло слишком мало времени, чтобы люди привыкли к подобным трендам и приняли то, что отличается от стандарта, как это давно происходит на Западе. В России мужской макияж примут лет через десять, не раньше, — это слишком долгий процесс, на данный момент люди к этому не готовы.

Когда человек каждый день думает о том, чем ему платить за жилье, на что купить еду и как прожить до следующей зарплаты в десять тысяч рублей, до вопросов толерантности ему нет дела