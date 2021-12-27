Голая королева: как интриги портили жизнь королевским особам

Венчание потомка династии Романовых в Исаакиевском соборе, наделавшее столько шума в сентябре, — далеко не единственное и даже не главное событие, связанное с особами королевского происхождения. «Лента.ру» рассказывает, чем они занимались в 2021 году (и речь на этот раз пойдет не только о поднадоевшем принце Гарри).

Загадочное исчезновение

Видео дня

В 2021 году супруга князя Монако Альбера II попала в странную историю с загадочным и даже немного зловещим концом. Все началось в мае, когда она отправилась в ЮАР на мероприятие, связанное с защитой носорогов от истребления. По утверждению Альбера, Шарлен планировала оценить работу своего благотворительного фонда и немного отдохнуть с братом и друзьями. «Предполагалось, что она задержится там на неделю, максимум на 10 дней», — рассказывал потом монарх.

Шарлен осталась в ЮАР на шесть месяцев. Согласно официальному объяснению, сразу после прибытия в Африку она подхватила отоларингическую инфекцию, из-за которой ей были противопоказаны авиаперелеты. «Врачи пока запрещают мне летать, потому что я не могу уравнивать давление между ушами на высоте более шести тысяч метров», — утверждала 43-летняя княгиня. Из-за болезни она перенесла несколько операций, пропустила десятилетний юбилей брака и много месяцев не виделась с детьми.

Тем временем европейские таблоиды с уверенностью писали, что дело не в мифической инфекции. Если бы она хотела вернуться, то давно бы это сделала — если не по суше, то по морю

«В действительности княгиня пока что и не планирует возвращаться», — заявлял источник Paris Match. Немецкое издание Bunte утверждало, что она решила остаться в ЮАР надолго и начала подыскивать себе дом в районе Йоханнесбурга. Напрашивался вывод: Шарлен попросту сбежала от мужа.

И сама княгиня, и ее супруг раз за разом отрицали, что истинной причиной разлуки были семейные проблемы. «Она уехала не потому, что злилась на меня или кого-то еще», — уверял Альбер. В свою очередь Шарлен утверждала, что с нетерпением ждет возвращения в Монако.

Восьмого ноября княгиня прибыла во Францию, пересела на личный самолет Альбера — и снова пропала. Через пять дней стало известно, что она не появится ни на праздновании Национального дня Монако, ни на других мероприятиях. 19 ноября князь объяснил, что Шарлен отправлена в некое медицинское учреждение за пределами страны.

«В первые несколько часов все шло вполне неплохо, но потом стало ясно, что она нездорова», — объяснил Альбер. По его словам, Шарлен была не готова ни к исполнению своих официальных обязанностей, ни к жизни вообще, в том числе семейной. «Поскольку я знаю о слухах, позвольте сказать: это не COVID. И не рак. С проблемами в личной жизни тоже никакой связи», — добавил он. Уточнять, где именно находится княгиня и от чего ее лечат, монарх отказался.

Совестливая принцесса

В декабре наследнице нидерландского престола Катарине-Амалии исполнилось 18 лет. Хотя в таком возрасте вспоминать, как правило, не о чем, ко дню рождения принцессы в Нидерландах издали целую книгу с ее биографией. Такова традиция, которой следовало не одно поколение ее предков, в том числе ее отец, король Виллем-Александр.

«Я обожаю тиары, — призналась Катарина-Амалия биографу. — Покажите мне тиару, и я сразу скажу, откуда она. Я различаю все европейские тиары. Раньше брала их у матери и примеривала на себя. Когда какая-нибудь лежала на ее столике с косметикой, я тут же водружала ее себе на голову». И тиарами дело не ограничивалось.

В детстве принцесса то и дело без разрешения брала материнские драгоценности. «А она готовилась к важному обеду и кричала на весь дом: "Амалия! Где это кольцо?"» — вспоминает Катарина-Амалия

Несмотря на такое воспитание, сейчас Катарина-Амалия ведет себя на редкость скромно — особенно по сравнению с королевскими особами из других стран. Когда выяснилось, что во время обучения в университете ей полагается пособие размером 1,6 миллиона евро (более 130 миллионов рублей) в год, она написала письмо премьер-министру Марку Рютте и отказалась от денег. «Я нахожу неудобным получать их, не делая ничего взамен, пока другим студентам приходится куда тяжелее, особенно сейчас, во время пандемии», — объяснила она свое решение.

Катарина-Амалия утверждает, что совершенно не хочет становиться королевой и надеется оттягивать этот момент как можно дольше. «Я говорю своему отцу: "Ты давай, ешь здоровую пищу и почаще делай упражнения"», — рассказала она автору своей биографии.

Зато нидерландские парламентарии уже обсуждают, что случится, если престол все же достанется ей. В октябре премьер-министру пришлось отвечать на запрос парламентариев, который непосредственно касался Катарины-Амалии. Они хотели знать, имеет ли она право на однополый брак, или в этом случае ей придется отказаться от короны. Интерес был чисто теоретическим — никаких поводов для подобных дискуссий принцесса пока не давала. О ее личной жизни и предпочтениях вообще известно очень мало. Но Рютте все же пришлось выступить с объяснениями.

По его словам, кабинет министров не видит причины, которая может заставить монарха или его наследников отречься от престола в случае брака с человеком того же пола. Сложнее определить, смогут ли наследовать корону дети однополой королевской четы, которые были усыновлены или появились на свет в результате искусственного оплодотворения. Решением этой проблемы премьер-министр предложил заняться после того, как она возникнет.

Впрочем, сейчас и нидерландскую королевскую семью, и ее подданных больше волнует COVID-19. В 2020 году матери Катарины-Амалии принцессе Максиме пришлось публично извиняться после поездки в Грецию, где она планировала отдыхать, пока в Нидерландах был локдаун. А в декабре, после празднования дня рождения дочери, прощения попросил уже сам король. Причиной стала вечеринка в честь совершеннолетия принцессы. Король признал, что приглашать гостей в разгар пандемии было неразумно.

Любвеобильный король Таиланда

В начале 2021 года интриги при дворе таиландского короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X достигли небывалого накала. В сеть попали сотни интимных фотографий его фаворитки Сининат Вонгваджирапакди. На них она была полностью или частично обнажена и часто демонстрировала подмышки — возможно, потому что короля эта часть тела интересовала больше всего.

Снимки могли похитить с ее мобильного телефона, когда она попала в опалу и целый год просидела в женской тюрьме Лат Яо. Но кто это сделал? Подозрения сразу же пали на придворных, симпатизирующих законной жене монарха — королеве Сутхиде.

Будто подтверждая эту версию, Сутхида неожиданно перестала появляться на публике. Поползли слухи, что Сининат отомстила сопернице за публикацию фото и добилась того, чтобы ту бросили за решетку

Пока Сутхида отсутствовала, немецкое издание Bild написало, что Маха объявил Сининат второй королевой. Ничего подобного в истории таиландской монархии еще не было. Случилось ли на этот раз, пока неясно, поскольку дворец так и не подтвердил эту информацию.

После полуторамесячного отсутствия Сутхиду заметили на праздновании Нового года по китайскому календарю. Затем наступило долгое затишье, во время которого таиландская пресса молчала и о ней, и о Сининат. Оно прервалось лишь в сентябре, когда были опубликованы снимки с публичного мероприятия, в котором участвовал король и обе женщины. Маха шагал во главе процессии в сопровождении слуги с большим желтым зонтиком. За ним под фиолетовым зонтиком следовала Сутхида. Шествие замыкала Сининат с голубым зонтиком.

Спустя два месяца король Таиланда улетел в Германию со свитой, состоящей более чем из 250 человек и 30 пуделей. Захватил ли он с собой Сутхиду и Сининат, осталось неизвестным.

Принцесса и простолюдин

26 октября японская принцесса Мако, старшая племянница правящего императора Нарухито, наконец вышла замуж. Свадьба откладывалась четыре года и, казалось, не состоится никогда.

Мако еще в 2017 году призналась, что желает заключить брак со своим однокурсником Кэем Комуро. Помолвку назначили на июль того же года, но ее пришлось перенести из-за разрушительного наводнения. Свадьбу тоже неоднократно откладывали. Японская пресса связывала это с финансовым конфликтом между матерью Комуро и ее бывшим женихом, которому та, по слухам, задолжала несколько миллионов иен. А 2020 году очередные планы принцессы сорвались из-за пандемии COVID-19.

Избранник Мако — простолюдин, поэтому после свадьбы она лишилась своего титула. Обычно в таких случаях принцессы получают от императорской семьи 150 миллионов иен, но Мако пришлось отказаться от денег — она опасалась, что финансовый вопрос вновь задержит заключение брака

Традиционных церемоний, сопровождающих императорские свадьбы, тоже не было. Ее родственники объяснили это посттравматическим стрессовым расстройством, которое развилось у принцессы после негативных публикаций в СМИ.

Вскоре после свадьбы Комуро выплатил долг матери, из-за которого пресса так долго перемывала кости Мако. А через несколько дней молодожены улетели в США.

Принц-педофил

Хотя принц Эндрю второй год прячется от публики, его имя по-прежнему не сходит со страниц газет. Причина все та же: его скандальные связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который снабжал состоятельных и высокопоставленных педофилов несовершеннолетними девочками. Некоторые жертвы Эпштейна утверждают, что их принуждали к сексу с принцем. Одна из них, Вирджиния Робертс-Джуффре, в августе подала гражданский иск против Эндрю и потребовала у него компенсацию за причиненный ущерб.

По утверждению Джуффре, в 2001 году ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Впервые ее обвинения прозвучали в 2014 году, а фотография, на которой принц обнимает 17-летнюю Джуффре за талию, всплыла еще раньше. Есть и другие свидетельства, подтверждающие знакомство принца с Джуффре.

В начале декабря пилот личного самолета Эпштейна, известного под названием Lolita Express, рассказал, что лично видел Эндрю в компании двух несовершеннолетних девушек, одной из которых была Джуффре

Несмотря на это, до недавнего времени Эндрю категорически отрицал обвинения. Он утверждал, что не знал Джуффре и тем более не занимался с ней сексом. Проблема заключалась в том, что его доводам никто не верил. Даже газете Daily Mail, обычно выступающей с монархических позиций, пришлось согласиться, что алиби принца не выдерживает никакой критики. На стороне Эндрю остались только юристы.

Защитники принца несколько месяцев безуспешно убеждали американский суд, что иск Джуффре следует отклонить. Аргументы, которые они приводили, явно шли не на пользу репутации Эндрю. С одной стороны, по их утверждению, преследование Эндрю исключено из-за условий мирового соглашения между Эпштейном и Джуффре, заключенного в 2009 году. Таким образом, они невольно признали, что повод для преследования все-таки был.

С другой стороны, юристы попросили обратить внимание на то, что в 2001 году Джуффре была старше 17 лет. В штате Нью-Йорк, где происходили ее встречи с Эндрю, этого достаточно для согласия на секс. Давала ли она его, это, по утверждению адвокатов принца, вопрос субъективный. Джуффре утверждает, что ее заставили, Эндрю молчит, а Эпштейн, который тоже все знал, два года назад покончил с собой в тюрьме. Остается Гислейн Максвелл — помощница Эпштейна, которая была в курсе всех его дел. Сейчас ее судят в Нью-Йорке, но она пока ничего не сказала.

Следующий год, скорее всего, будет для Эндрю еще более сложным. Во-первых, есть риск, что Максвелл не станет его покрывать и выложит все, что он так долго пытался сохранить в секрете. Во-вторых, промолчать будет непросто и ему самому. Если иску Джуффре дадут ход, то до 14 июля 2022 года ему придется либо дать показания под присягой, либо пойти на конфронтацию с американским правосудием. Оба варианта не сулят ему ничего хорошего.

Британская королевская семья

Даже если игнорировать скандал с принцем Эндрю, это был непростой год для британской королевской семьи. В апреле, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея, скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Из-за пандемии его похороны прошли куда скромнее, чем планировалось, но принц Гарри на них все же приехал — впервые после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи.

Перед визитом Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказали о притеснениях, с которыми они столкнулись в королевской семье. Меган утверждала, что из-за травли в таблоидах подумывала о самоубийстве, а родственники Гарри, хотя и знали о проблемах, отказались ей помогать.

Кроме того, как выяснилось, кого-то из членов королевской семьи волновал цвет кожи ее будущего ребенка. Они не стали называть имен, но, по слухам, расистский вопрос задал отец Гарри принц Чарльз

Еще до выхода интервью на Гарри и Меган обрушилась волна критики невиданных масштабов. Таблоиды укоряли их в неуважении к умирающему принцу Филиппу, а газета The Times разразилась серией публикаций с компроматом на Меган. В одной из статей ее уличили в том, что она приняла подарок от саудовского принца, которого подозревали в причастности к убийству журналиста. В другой цитировалось электронное письмо бывшего пресс-секретаря Гарри и Меган Джейсона Кнауфа, в котором тот жаловался, что Меган издевается над своими сотрудницами.

В ответ Меган Маркл заявила, что обвинения сфабрикованы по указанию Букингемского дворца. Основания для таких подозрений действительно есть. Сейчас Кнауф работает в фонде принца Уильяма и вряд ли мог решиться на публикацию частной переписки с членом королевской семьи без разрешения свыше. К концу года появились и другие доказательства того, что Гарри и Меган подвергаются организованной атаке. Как выяснила американская компания Bot Sentinel, львиную долю теорий заговора и клеветнических измышлений о принце и его жене генерирует горстка аккаунтов Twitter, имеющих связи между собой. Затем их посты распространяет сеть автоматических ботов, а эксперты, пишущие о королевской семье, цитируют почерпнутую у них информацию в прессе и на телевидении.

О том, что королевские эксперты и их анонимные инсайдеры во дворце — не самый достоверный источник, было известно давно. Другой вопрос, можно ли верить самим Гарри и Меган. Похоже, не всегда. В 2021 году в ходе суда с издателем Daily Mail Меган пришлось признать, что ее пресс-служба снабжала информацией авторов биографической книги «Обретая свободу». Из этого следует, что она неоднократно лгала, когда заявляла, что непричастна к ее написанию.