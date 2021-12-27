Шнуров объяснил, почему не празднует Новый год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что не будет отмечать Новый год, потому что не любит официальные праздники. Слова артиста приводит портал Life.
«Я Новый год не отмечаю. Я не люблю общественные праздники», — признался музыкант.
Праздновать Рождество Шнуров тоже не собирается.
«Я люблю отдыхать тогда, когда народ работает», — объяснил он.
Ранее стало известно, что группа «Ленинград» является самым дорогим в России музыкальным коллективом, который можно пригласить на новогодний корпоратив. Как рассказал концертный директор Юрий Борисов, участие музыкантов в празднике обойдется в 15 миллионов рублей. На втором месте по дороговизне — выступление Григория Лепса. Оно стоит 12 миллионов рублей. Алла Пугачева берет 10 миллионов за корпоратив, а Филипп Киркоров — восемь.