Шнуров объяснил, почему не празднует Новый год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что не будет отмечать Новый год, потому что не любит официальные праздники. Слова артиста приводит портал Life.

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» является самым дорогим в России музыкальным коллективом, который можно пригласить на новогодний корпоратив. Как рассказал концертный директор Юрий Борисов, участие музыкантов в празднике обойдется в 15 миллионов рублей. На втором месте по дороговизне — выступление Григория Лепса. Оно стоит 12 миллионов рублей. Алла Пугачева берет 10 миллионов за корпоратив, а Филипп Киркоров — восемь.