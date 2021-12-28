"Мне было семь, когда я впервые увидела публичную казнь"

Северная Корея по-прежнему остается одной из закрытых стран на нашей планете. Большинство из того, что там происходит, остается загадкой для всего мира, а о суровом режиме этой страны люди узнают от беженцев, которые тщательно планируют пересечение границы, так как, если что-то пойдет не так, у них будут серьезные проблемы. О том, что рассказывают люди, которым удалось сбежать из Северной Кореи, — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Точное число людей, которые сбежали из Северной Кореи, неизвестно. Сколько пыталось сбежать — тем более. Большинство переправляются через реку на границе с Китаем. Либо ее переходят пешком, либо с помощью контрабандистов. Тех, кого ловят, отправляют в тюрьмы и лагеря.

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Кеннет Роу (Но Гым Сок)

Wikipedia.org

Первое широко известное бегство из Северной Кореи произошло в 1953 году. 21-летний старший лейтенант угнал самолет МиГ-15 и перелетел в Южную Корею. Настоящие мотивы его побега неизвестны. Сам он говорил, что устал от жизни “с красными лжецами”, но при этом за угон самолета он получил 100 тысяч долларов, а на территории Южной Кореи оставалась его мать.

После побега его дальние родственники и сослуживцы были приговорены к высшей мере наказания за то, что не смогли вовремя распознать перебежчика. Сначала мужчина жил в Южной Корее, а потом уехал в США и сменил имя на Кеннет Роу, окончил университет, женился и стал гражданином этой страны. Сейчас Но Гым Соку 89 лет. Он находится на пенсии после того, как проработал инженером в американских авиационных компаниях. Также он написал книгу о побеге из Северной Кореи “На МиГе-15 к свободе”.

Хенсо Ли

Кадр из видео

Девушка сбежала из Северной Кореи, когда ей было 17 лет. Позднее она прославилась на весь мир благодаря своей книге “Девушка с семью именами”. Она сбежала в Китай в 90-х, когда в Северной Корее был ужасный голод. Хенсо Ли рассказывала, что многие люди погибали, а кто-то питался травой, насекомыми и корой деревьев. Сама девушка сбежала в Китай к дальним родственникам, а ее семья осталась в Северной Корее. Воссоединиться они смогли только спустя 14 лет.

“Мне казалось, что моя жизнь в Северной Корее была нормальной, даже несмотря на то, что мне было всего семь, когда я впервые увидела публичную казнь”

Беженка рассказывала, что люди от голода погибали прямо на улицах. Она жила около реки на границе с Китаем и всегда думала о том, почему на другом берегу есть еда и электричество, а у них этого нет. Хенсо до сих пор не рассказывает, как ей удалось пересечь границу для того, чтобы у других людей была такая же возможность.

Сначала она бежала в Китай, а оттуда уехала в Южную Корею. Позднее девушка перевезла туда всю свою семью. При помощи международных организаций она выучила английский и получила образование, а теперь помогает осваиваться беженцам из Северной Кореи.

Енми Пак

Кадр из видео

Енми бежала со своей семьей из Северной Кореи, когда ей было 14 лет. Она рассказала, что в ее родной стране есть всего один телеканал, а за просмотр запрещенных фильмов человека могут приговорить к высшей мере наказания. Один друг ее матери лишился жизни за то, что посмотрел Голливудский боевик.

“В Северной Корее я буквально верила, что мой дорогой лидер голодает. Он самый толстый парень - как можно в это поверить?”

По мнению Енми Пак, самое страшное не заканчивается после пересечения границы с Китаем. В Китае люди из Северной Кореи не считаются беженцами, их могут поймать и депортировать. Девушка вместе с матерью была поймана торговцем людьми и чуть не попала в рабство. Им пришлось многое пережить, но они смогли уехать из Китая в Монголию, а оттуда — в Южную Корею. Теперь Енми занимается журналистикой и помогает общественным организациям, которые выступают против рабства. В 2014 году девушка стала всемирно известна. Она произнесла речь о своем побеге на Всемирном молодежном форуме в Дублине и тронула зрителей.

Чжун Хео

Кадр из видео

Мужчина родился в Северной Корее в 1992 году, а сбежал оттуда в 2007. Его родители состояли в партии, а более дальние родственники служили в армии, но даже такое привилегированное положение не помогло им обойти голод.

“ Я хорошо помню, как в начале 1990-х исчезла еда и меня 15 дней подряд кормили одними лишь морскими водорослями. Мы жили недалеко от Восточного моря, так что водорослей было достаточно. Иногда ели лягушек. Родители надеялись, что вскоре всё наладится, но в и 2000-х люди продолжали голодать. От голода умирали миллионы корейцев. Еще помню много бездомных детей, бродивших по железной дороге”

Сначала из Северной Кореи сбежала его мать, которая до этого провела некоторое время в трудовых лагерях. За своим сыном она послала контрабандистов, которые вывели его прямо из школы. Будучи совсем маленьким мальчиком он попал в Пекин и был удивлен тому, какая на самом деле жизнь за пределами Северной Кореи.

“Когда я увидел, что люди кормят мясом бродячих собак, я лишился дара речи”