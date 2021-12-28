Скончался французский телеведущий Григорий Богданов

Григорий Богданов, французский телеведущий и популяризатор науки, скончался в возрасте 72 лет в одной из больниц Парижа.

Близнецы Григорий и Игорь Богдановы — французы русского происхождения. В 1980-е годы братья запустили первое научно-фантастическое телешоу во Франции и заработали особую популярность.

Богдановы стали популяризаторами и науки и стали ведущими целого ряда научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике.