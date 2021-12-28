Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту

Скончался французский телеведущий Григорий Богданов

Григорий Богданов, французский телеведущий и популяризатор науки, скончался в возрасте 72 лет в одной из больниц Парижа.

Скончался французский телеведущий Григорий Богданов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Близнецы Григорий и Игорь Богдановы — французы русского происхождения. В 1980-е годы братья запустили первое научно-фантастическое телешоу во Франции и заработали особую популярность.

Богдановы стали популяризаторами и науки и стали ведущими целого ряда научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике.

В Сети братьев обсуждали еще и из-за страсти к пластическим операциям, которые сами звезды отрицали. Многие считают, что измененные губы, подбородки, носы и скулы братьев сделали их похожими на кукол и "жертв пластической хирургии".

Люди,Игорь Богданов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители