Герои мемов и скандалов: кто такие братья Богдановы

Игорь и Григорий Богдановы, без преувеличения, культовые личности. Популяризаторы науки, их даже называют лжеучеными, не раз становились героями мемов и попадали в скандалы. В декабре 2021 года их обоих госпитализировали в больницу с коронавирусом. 28 декабря скончался 72-летний Григорий. Подробнее о жизни знаменитых братьев - в материале "Рамблера".

Братья Бонданофф, как они сами себя называют, русского происхождения, но родились во Франции. Юрий Остасенко-Богданов добился титула князя, правда это не принесло ему ничего, кроме права таковым называться.

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Богдановы всегда ощущали свою исключительность и росли в атмосфере роскоши. Впрочем, такая, казалось бы, праздная жизнь, не помешала из развить природную любознательность и тягу к точным наукам. В подростковом возрасте они вдвоем уехали в Париж, чтобы получить образование и проявить себя. Григорий закончил Институт политических исследований в Париже и получил степень доктора по математик, а Игорь получил диплом по специальности "семиотика" и докторскую степень в области теоретической физики.

В семидесятых их накрыла первая волна популярности - Григорий и Игорь написали книгу "Ключи к научной фантастике", а затем запустили свое научно-популярное шоу на телевидении.

Интерес публики представляет и их внешность. С возрастом лица обоих мужчин становились все более карикатурными, а многие уверены, что братья прибегали как к уколам красоты, так и к пластическим операциям.

Впрочем, Игорь Богданов отметал эти утверждения.

"Ботокс – это токсин, который крайне опасен. Мы никогда не будем колоть это в свое лицо. Потому что никто не знает, каковы будут последствия таких инъекций в долгосрочной перспективе",

– говорил он.

Также существует теория, что их лица изменила болезнь акромегалия — это серьезный недуг, связанный с нарушением функции передней доли гипофиз. Вследствие чего утолщаются как конечности, так и череп. Впрочем, это не более чем догадки.

Несмотря на то, что братья имели определенную популярность, в научном сообществе их не принимали и даже ставили под сомнение их компетентность.

В 1999 Григорию присвоили степень доктора наук на основании одобрения его работы тремя членами ученого совета, а его брат получил ученую степень позже на несколько лет, так как поначалу не смог защитить свою научную работу. Но в 2010 году братья оказались в центре научного скандала, когда Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике во всеуслышание заявил, что работы братьев не представляют никакой научной ценности. Тогда Богдановы подали в суд на организацию, но проиграли дело. Более того, их вынудили выплатить компенсацию в размере двух тысяч евро в пользу того самого комитета.