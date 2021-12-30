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2 часа назад

Известная журналистка указала на главные ошибки Дудя

Известная российская журналистка и блогерша Надежда Стрелец заявила, что ее коллега Юрий Дудь оказался в тупике, и указала на его главные ошибки. О работе Дудя она порассуждала в разговоре с основательницей издания PeopleTalk Лаурой Джугелией в ролике для своего YouTube-канала.

Известная журналистка указала на главные ошибки Дудя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стрелец отметила, что в последнее время журналист стал реже выпускать новые интервью на своем YouTube-канале.

«Дудь немножко в тупике, потому что у него герой может быть только топовый, а они почти все закончились, либо надо изобретать новых героев», — объяснила она.

По словам блогерши, ее разочаровало интервью Юрия Дудя с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Она раскритиковала журналиста за то, что он на протяжении всего разговора с кинодеятелем «гнобил» его за франшизу «Елки» и за использование большого количества рекламных интеграций в своих картинах.

Также Стрелец обратила внимание, что иногда Дудь может быть предвзят к человеку, если тот не разделяет его политических взглядов. По ее мнению, из-за этого журналист не может показать весь масштаб героя интервью.

Интервью Дудя с Бекмамбетовым вышло в конце октября 2019 года. Во время разговора режиссер объяснил популярность «Елок» среди россиян, высказался о деятельности видеоблогера Евгения Баженова, более известного как BadComedian, а также рассказал о жизни в доме, который построил американский предприниматель, художник-мультипликатор Уолт Дисней.

Люди,Евгений Баженов,Юрий Дудь,Уолт Дисней,
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