В 1876 году Пастер, возмущенный поражением французов в франко-прусской войне, направил свой гнев на святая святых для всех немцев — пиво.

Фото: Paul Nadar Paul Nadar

Франко-прусская войны 1870-1871 года сильно поменяла уклад жизни французского ученого Луи Пастера. За три года до этого Боннский университет, один из самых крупных научных центров Германии, удостоил ученого степени доктора медицины honoris causa. Пастер ее с радостью и честью принял.

После поражения Наполеона III в 1971 году Пастер категорически отказывался признавать победу Пруссии и ее союзников. Франция уступила Пруссии Эльзас и Лотарингию — земли, которые славились плантациями хмеля. Пастер отказался от ученой степени от немецкого университета и решил «отомстить».

Спустя пять лет, в 1876 году Пастер представил работу Etudes sur la bière (в переводе — «Исследования пива»). В ней ученый прямо говорит, что его исследования процесса брожения носят не только научный, но и политический интерес.

«Наши несчастья вдохновили меня на идею этих исследований. Я предпринял их сразу после войны 1870 года и с тех пор продолжал их непрерывно, стремясь усовершенствовать их и тем самым принести пользу той отрасли промышленности, в которой Германия, несомненно, превосходит нас».

Справедливости ради, свои исследования Пастер начал в 1857 году, поэтому не стоит списывать весь научный запал на месть. Однако ученый действительно надеялся, что накопленные знания о науке пивоварения позволит Франции обогнать пивоваренную промышленность Германии. Тем более, когда страна-противник отобрала лучшие плантации хмеля.