Как открыли страшную тайну первой женщины-хирурга

Эта тайна так и осталась бы не разгаданной, если бы не алчность служанки из прошлого и пытливый ум доктора из настоящего. "Рамблер" рассказывает загадочную историю женщины, которая притворилась мужчиной, прослужила в армии сорок лет, объехала половину мира и стала знаменитым военным хирургом.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Совершенно секретно

Видео дня

Вообще-то известный доктор Джеймс Барри хотел унести свою тайну в могилу и предусмотрительно оставил завещание, в котором указал, что сразу же после смерти его следует кремировать без всяких обмываний и переодеваний. Но по какой-то причине воля покойного была нарушена, и горничная София Бишоп увидела, что доктор вовсе не мужчина, а женщина. Этим секретом она поделилась с лучшим другом Джеймса доктором МакКиноном и потребовала денег за свое молчание. Доктор денег не дал, а горничная все же попыталась пустить слух, но большого успеха не добилась. Скандал замяли, документы засекретили на сто лет, а Джеймса Барри похоронили под мужским именем.

В 1950-х годах историк Изобел Рэй в военных архивах случайно нашла документы, в которых упоминалось, что доктор Джеймс Барри на самом деле Маргарет Энн Балкли — дочь зеленщика из ирландского города Корк и племянница британского художника, имя которого взяла. Но другие доказательства найти не получилось. И лишь в двадцать первом веке выяснить подробности и восстановить биографию знаменитого хирурга удалось врачу из ЮАР Майклу дю Призу. Он нашел письма, подписанные Джеймсом Барри и Маргарет Энн Баркли. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что они написаны одной рукой.

Как все начиналось

Считается, что Маргарет Энн Балкли родилась в 1795 году, но есть версия, что она изменила дату рождения, когда поступала в университет, и на самом деле на шесть лет старше. Конечно, о карьере врача девушка в те времена даже мечтать не могла, но жизнь сложилась иначе. В какой-то момент дела у отца пошли неважно, он влез в долги и даже оказался в тюрьме. Мать решила покинуть Ирландию и отправиться в Шотландию, к своему брату Джеймсу Барри. Он поддержал идею племянницы переодеться мужчиной и пойти учиться. Маргарет Энн под его именем поступила в Эдинбургский университет и блестяще его окончила. Перед ней открылись огромные возможности, и она сумела ими воспользоваться.

Удивительные приключения

Через три года после окончания университета Джеймс Барри стал военным врачом. Так он попал в Индию, где немедленно принялся наводить порядок и дисциплину. Если на родине еще можно было не придавать значения санитарным нормам, то в Индии жара и высокая влажность не оставляли никаких шансов. Благодаря усилиям Джеймса Барри удалось улучшить условия содержания больных и раненных.

Из Индии Джеймса Барри направили в Кейптаун с повышением в должности до санитарного инспектора. Именно там он провел первую операцию кесарева сечения и спас две жизни — матери и ребенка. Ребенка назвали в его честь и передавали имя из поколения в поколение.

В Южной Африке Джеймс Барри провел десять лет. Там он очень сдружился с губернатором, лордом Чарльзом Сомерсетом, об их слишком близкой дружбе ходило немало слухов, но блестящему хирургу, спасавшему жизни прощалось многое. Вероятно, губернатор знал тайну Джеймса-Маргарет и даже стал отцом ее ребенка. Но с малышом доктору пришлось расстаться при переводе в другую британскую колонию.

После Южной Африке Джеймс Барри служил в Канаде, на Мальте, в Тринидад и Тобаго, на Ямайке. Пациенты его любили, но коллегам приходилось терпеть эксцентричные манеры доктора, которые сочетались с высокой работоспособностью, профессионализмом и требовательностью.