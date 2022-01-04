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4 часа назад

Муж подарил жене украшения на 3,5 миллиона рублей и случайно отправил ее под суд

Девушка, получившая в подарок от мужа драгоценные украшения на 3,5 миллиона рублей, забыла их задекларировать при прохождении таможни в аэропорту — теперь она может пойти под суд по обвинению в контрабанде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Муж подарил жене украшения и случайно отправил ее под суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семейная пара Денис Сафин и Марина Маленьких отправились в ноябре 2021 года вместе с ребенком и няней в путешествие в Дубай. На отдыхе муж сделал жене дорогой подарок: часы Cartier и кольцо с драгоценной змеей от Bulgari общей стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Обратно в Москву, как и в Дубай, семья возвращалась на частном самолете. Свой подарок девушка убрала в коробку и положила ее в пакет — после посадки, на выходе из лайнера, его случайно взяла домработница, которая, как отмечает канал, не подозревала о содержимом. В итоге женщину задержали сотрудники таможни при прохождении зеленого коридора и обнаружили у нее незадекларированные драгоценности.

Пара попыталась решить вопрос на месте, тем не менее таможенники изъяли украшения для проведения экспертизы их стоимости. Отмечается, что Маленьких может стать фигуранткой уголовного дела о контрабанде.

Ранее в декабре российская туристка, возвращающаяся в Санкт-Петербург из Милана, захотела тайно привезти бриллиантовые украшения домой и попалась во время таможенного досмотра в аэропорту.

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