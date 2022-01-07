Умер первый темнокожий актер, получивший «Оскар»

Умер первый темнокожий лауреат «Оскара» в номинации «Лучший актер» Сидни Пуатье. Ему было 94 года. Об этом сообщает The Mirror.
Причина смерти актера, а впоследствии дипломата, неизвестна. Информацию подтвердил бывший министр иностранных дел Багамских Островов Фред Митчелл.
«Мы потеряли великого багамца, а я лично потерял друга», - сказал он изданию Eyewitness News Bahamas.
О смерти Пуатье также высказался заместитель премьер-министра Багам Честер Купер:
«Мне грустно, что его больше нет с нами. (...) Но меня переполняет радость от того, как много он сделал, доказав всем, что даже самые скромные начинатели могут изменить мир», - заявил он в беседе с Guardian Nassau.
Сидни Пуатье получил «Оскар» за роль в фильме «Полевые лилии» 1963 года.
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