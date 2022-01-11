Бетти Пейдж: от иконы пин-апа до пациентки психбольницы

Вы можете не знать, как зовут эту роскошную брюнетку, но наверняка хотя бы однажды видели ее снимки. Почему самая желанная женщина Америки провела большую часть жизни в лечебнице для душевнобольных и умерла в забвении – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: CMG Worldwide CMG Worldwide

Бетти Пейдж с детства мечтала стать кинозвездой. Она росла в далеко небогатой семье, занималась в школе актерского мастерства. И ее нельзя было назвать наивной простушкой, которая ждет своего звездного часа. Пейдж всегда прилежно училась, без взяток поступила в колледж и планировала продолжить учебу в университете. Но в планы вмешалась мать. Бетти вышла замуж в 19, но всего пять лет спустя ранний брак распался.

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В 24 года будущая звезда переехала в Нью-Йорк. Этот шаг был лишь первой самой маленькой ступенькой к славе и всеобщему обожанию. Но они пришли к ней лишь через три года. А пока прилежная Бетти, не сумев со своим мягким характером прижиться в школе в качестве преподавателя, ушла в секретари.

Девушка обожала шумный город, в котором поселилась. И как-то раз, гуляя на пляже Кони-Айленда, познакомилась с Джерри Тиббсом – полицейским, который на досуге увлекался фотографией. Он убедил Бетти не отказываться от мечты стать звездой экрана и предложил совместно поработать над ее портфолио. Тиббс хотя и называл себя "любителем", но именно он помог Бетти Пейдж обрести культовый имидж: ярко-красные губы, выстриженная челка, чулки в сеточку, шпильки.

Снимки Пейдж удалось выгодно тиражировать. Совсем скоро Бетти перешла от откровенных съемок к жанру ню и стала звездой №1 в жанре эротической фотографии.

estatesales.net

Хью Хефнер, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, был лично знаком с мисс Пейдж и говорил о ней с теплом:

«Я считаю, что она была замечательной женщиной, знаковой фигурой в поп-культуре, которая повлияла на сексуальность, вкус в моде, тем, кто оказал огромное влияние на наше общество».

Это действительно так. Ведь образ роковой брюнетки пытались копировать сразу несколько звезд на заре своей карьеры: Деми Мур, Мадонна, Наталия Орейро, Кэти Перри, Дита фон Тиз.

В отличие от них Бетти никогда не строила свою карьеру. У нее не было персонального агента или менеджера. И она смогла добиться ошеломительного успеха. В 50-х (и позднее) в штатах не осталось грузовика, кабину которого не украшал бы снимок новоиспеченного секс-символа.

Детская мечта Бетти Пейдж стать актрисой тоже отчасти исполнилась. Фотомодель снималась в амплуа роковой красотки в нескольких телепроектах и ее можно было увидеть на бродвейских подмостках.

Карьера Бетти завершилась так же стремительно, как и началась. Ранним утром 10 сентября 1958 года ассистент фотографа приехал в отель, где жила модель, чтобы привезти ее на съемки. Он робко постучал в дверь и, не дождавшись ответа, дернул ручку. В комнатах оставались вещи девушки. Сама Бетти словно растворилась в воздухе.

Конечно, такой фокус с исчезновением не прошел мимо прессы. Колумнисты наперебой предлагали самые невероятные версии развития событий: от убийства Пейдж маньяком-фетишистом до ее решения уйти в гарем иранского шаха. Одной из более реальных причин могло стать расследование смерти одного молодого человека. Он умер от асфиксии во время сексуальных экспериментов. В его комнате все стены были увешаны снимками Бетти. Девушку косвенно обвиняли в трагедии.

Совсем скоро стало известно, что решение уйти из шоу-бизнеса Бетти Пейдж приняла сама. Девушка решила стать ярой христианкой. Что в целом было закономерно, учитывая тот факт, что ранее мать фотомодели Эдна Пиртл постоянно пропадала на работе, из-за чего ее дети часто жили в протестантском приюте.

Правда, вера не спасла девушку от многолетней депрессии, которую Бетти Пейдж тщательно скрывала до одного страшного дня.

29 октября 1972 года женщину доставили в полицейский участок с окровавленными руками и разбитой головой. Бетти напала на домочадцев с ножом. Позже она скажет:

«Я слышала голоса. Я не понимала, что делаю».

Hialeah Police Department

К слову, кровных детей у Бетти Пейдж никогда не было. А виной тому ранний аборт, который пришлось сделать после изнасилования компанией уличных хулиганов. В третьем браке Бетти воспитывала троих детей супруга. Отношения были сложные. Порой казалось, что главной целью детей было вывести мачеху из себя. Ситуация стала невыносимой, когда экс-супруга Гарри Лира сочла своим долгом звонить в дом семьи, когда ей вздумается:

«Она могла позвонить в четыре часа утра, чтобы обсудить ничего не значащую мелочь. Она как будто забыла, что Гарри теперь мой муж. Я все время чувствовала ее присутствие. И это добило меня».

Третий по счету брак распался. А в медицинской карте Бетти появился страшный диагноз: шизофрения. С тех пор экс-модель регулярно становилась пациенткой психиатрической клиники. Но в 1979 году ситуация изменилась в корне: Бетти вновь напала с ножом на человека. Она зашла в комнату соседки, встала над ней с ножом и произнесла:

«Не вопи и не сопротивляйся. Господь послал меня убить тебя».

Врачи приняли решение взять мисс Пейдж на пожизненный контроль. Она находилась в лечебнице до 1992 года.

В течение многих лет о самой фотографируемой и публикуемой модели за всю историю модельного бизнеса ничего не было известно. Когда кто-то узнавал ее на улице, она делала вид, что ее принимают за кого-то другого. В 90-е на страницах эротического журнала Пентхауз появилось объявление: редакция обещала тысячу долларов тому, кто сможет узнать жива ли еще королева пин-апа и доказать, где она находится.