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40 минут назад

Бетти Пейдж: от иконы пин-апа до пациентки психиатрической больницы

Вы можете не знать, как зовут эту роскошную брюнетку, но наверняка хотя бы однажды видели ее снимки. Почему самая желанная женщина Америки провела большую часть жизни в лечебнице для душевнобольных и умерла в забвении – читайте в материале “Рамблера”.

Бетти Пейдж: от иконы пин-апа до пациентки психбольницы
Фото: CMG WorldwideCMG Worldwide

Бетти Пейдж с детства мечтала стать кинозвездой. Она росла в далеко небогатой семье, занималась в школе актерского мастерства. И ее нельзя было назвать наивной простушкой, которая ждет своего звездного часа. Пейдж всегда прилежно училась, без взяток поступила в колледж и планировала продолжить учебу в университете. Но в планы вмешалась мать. Бетти вышла замуж в 19, но всего пять лет спустя ранний брак распался.

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В 24 года будущая звезда переехала в Нью-Йорк. Этот шаг был лишь первой самой маленькой ступенькой к славе и всеобщему обожанию. Но они пришли к ней лишь через три года. А пока прилежная Бетти, не сумев со своим мягким характером прижиться в школе в качестве преподавателя, ушла в секретари.

Девушка обожала шумный город, в котором поселилась. И как-то раз, гуляя на пляже Кони-Айленда, познакомилась с Джерри Тиббсом – полицейским, который на досуге увлекался фотографией. Он убедил Бетти не отказываться от мечты стать звездой экрана и предложил совместно поработать над ее портфолио. Тиббс хотя и называл себя "любителем", но именно он помог Бетти Пейдж обрести культовый имидж: ярко-красные губы, выстриженная челка, чулки в сеточку, шпильки.

Снимки Пейдж удалось выгодно тиражировать. Совсем скоро Бетти перешла от откровенных съемок к жанру ню и стала звездой №1 в жанре эротической фотографии.

estatesales.net

Хью Хефнер, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, был лично знаком с мисс Пейдж и говорил о ней с теплом:

«Я считаю, что она была замечательной женщиной, знаковой фигурой в поп-культуре, которая повлияла на сексуальность, вкус в моде, тем, кто оказал огромное влияние на наше общество».

Это действительно так. Ведь образ роковой брюнетки пытались копировать сразу несколько звезд на заре своей карьеры: Деми Мур, Мадонна, Наталия Орейро, Кэти Перри, Дита фон Тиз.

В отличие от них Бетти никогда не строила свою карьеру. У нее не было персонального агента или менеджера. И она смогла добиться ошеломительного успеха. В 50-х (и позднее) в штатах не осталось грузовика, кабину которого не украшал бы снимок новоиспеченного секс-символа.

Детская мечта Бетти Пейдж стать актрисой тоже отчасти исполнилась. Фотомодель снималась в амплуа роковой красотки в нескольких телепроектах и ее можно было увидеть на бродвейских подмостках.

Карьера Бетти завершилась так же стремительно, как и началась. Ранним утром 10 сентября 1958 года ассистент фотографа приехал в отель, где жила модель, чтобы привезти ее на съемки. Он робко постучал в дверь и, не дождавшись ответа, дернул ручку. В комнатах оставались вещи девушки. Сама Бетти словно растворилась в воздухе.

Конечно, такой фокус с исчезновением не прошел мимо прессы. Колумнисты наперебой предлагали самые невероятные версии развития событий: от убийства Пейдж маньяком-фетишистом до ее решения уйти в гарем иранского шаха. Одной из более реальных причин могло стать расследование смерти одного молодого человека. Он умер от асфиксии во время сексуальных экспериментов. В его комнате все стены были увешаны снимками Бетти. Девушку косвенно обвиняли в трагедии.

Совсем скоро стало известно, что решение уйти из шоу-бизнеса Бетти Пейдж приняла сама. Девушка решила стать ярой христианкой. Что в целом было закономерно, учитывая тот факт, что ранее мать фотомодели Эдна Пиртл постоянно пропадала на работе, из-за чего ее дети часто жили в протестантском приюте.

Правда, вера не спасла девушку от многолетней депрессии, которую Бетти Пейдж тщательно скрывала до одного страшного дня.

29 октября 1972 года женщину доставили в полицейский участок с окровавленными руками и разбитой головой. Бетти напала на домочадцев с ножом. Позже она скажет:

«Я слышала голоса. Я не понимала, что делаю».

Hialeah Police Department

К слову, кровных детей у Бетти Пейдж никогда не было. А виной тому ранний аборт, который пришлось сделать после изнасилования компанией уличных хулиганов. В третьем браке Бетти воспитывала троих детей супруга. Отношения были сложные. Порой казалось, что главной целью детей было вывести мачеху из себя. Ситуация стала невыносимой, когда экс-супруга Гарри Лира сочла своим долгом звонить в дом семьи, когда ей вздумается:

«Она могла позвонить в четыре часа утра, чтобы обсудить ничего не значащую мелочь. Она как будто забыла, что Гарри теперь мой муж. Я все время чувствовала ее присутствие. И это добило меня».

Третий по счету брак распался. А в медицинской карте Бетти появился страшный диагноз: шизофрения. С тех пор экс-модель регулярно становилась пациенткой психиатрической клиники. Но в 1979 году ситуация изменилась в корне: Бетти вновь напала с ножом на человека. Она зашла в комнату соседки, встала над ней с ножом и произнесла:

«Не вопи и не сопротивляйся. Господь послал меня убить тебя».

Врачи приняли решение взять мисс Пейдж на пожизненный контроль. Она находилась в лечебнице до 1992 года.

В течение многих лет о самой фотографируемой и публикуемой модели за всю историю модельного бизнеса ничего не было известно. Когда кто-то узнавал ее на улице, она делала вид, что ее принимают за кого-то другого. В 90-е на страницах эротического журнала Пентхауз появилось объявление: редакция обещала тысячу долларов тому, кто сможет узнать жива ли еще королева пин-апа и доказать, где она находится.

Тринадцать лет назад Бетти Пейдж перенесла сердечный приступ, который закончился комой. Больше в сознание она не приходила и скончалась в возрасте 85 лет.

Люди,Наталия Орейро,Хью Хефнер,Мур Деми,Дита фон Тиз,
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