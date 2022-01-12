Правнук Льва Толстого умер в нищете в Америке

Правнук Льва Толстого Сергей Толстой умер в хосписе в американском штате Мэриленд. Ему было 99 лет. О смерти потомка писателя сообщает The Washington Post.
Причина смерти Сергея Толстого неизвестна. Известно, что у него были проблемы с сердцем, слухом и зрением. Предположительно, он перенес инсульт.
У правнука Толстого нет наследников. Однажды он был женат, но брак распался.
«Многие состоятельные дамы хотели выйти за меня замуж, чтобы называться графиней Толстой. Но я отказывался, а ведь мог бы таким образом стать миллионером», — рассказывал Сергей Толстой.
Сын внучки Толстого графини Веры и чешского предпринимателя Одо Баковского родился 20 октября 1922. Он жил в Европе, а после окончания Второй мировой войны был призван в армию США в качестве переводчика.
В 1960-х годах он перебрался жить в США. Сергей Толстой был любителем азартных игр, но из-за ограничений на букмекерскую деятельность он начал зарабатывать на ставках на лошадиных скачках. Он называл себя «бездомным графом», так как не мог оплачивать дорогое жилье и был вынужден переселиться в социальное. Последние 30 лет он провел в бедности, в конце жизни у правнука Льва Толстого начались проблемы со здоровьем, и его перевезли в хоспис.