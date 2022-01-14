Какие факты своей биографии сфальсифицировал Григорий Котовский

До сих пор биография уголовного преступника, сумевшего стать легендарным красным командиром, удивляет многих историков. Однако наиболее занимательным эпизодом из жизни Котовского является история с княжной Кантакузино, с которой якобы все и началось. Именно обида на жестокого супруга возлюбленной и заставила Григория Котовского мстить «буржуям». Впрочем, некоторые исследователи считают, что Котовский всю эту драму попросту выдумал.

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Фальсифицированная биография

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Долгое время споры между историками вызывала даже дата рождения Григория Ивановича Котовского. Причем запутал всех сам Котовский. Так, исследователь Ф. Зинько утверждал, что в одной автобиографии герой гражданской войны указал 1887 год, а в другой – 1881 год. Однако верной следует все же считать последнюю. По словам публициста Бориса Соколова, в 1940 году обнаружилась запись в метрической книге, согласно которой Котовский появился на свет в 1881 году. Как утверждает Олег Смыслов, автор книги «Котовский Робин Гуд революции», в течение всей жизни Григорий Иванович не единожды фальсифицировал многие факты из своей биографии.

Впрочем, современные сведения о месте рождения Котовского и его юности считаются вполне достоверными. По мнению большинства биографов да и согласно метрическим записям, Григорий Иванович был уроженцем местечка Ханчешты (теперь это город) в Молдавии. Как пишет Юлия Андреева в издании «Откуда приходят герои любимых книг. Литературное зазеркалье», Котовский обучался в Кокорозенском агрономическом училище. Окончив его, работал управляющим в различных поместьях Бессарабии. Андреева утверждает, что Котовский уже тогда нигде долго не задерживался, так как крал деньги из кассы хозяев и даже соблазнял чужих жен.

Роман с замужней княжной

Именно история, связанная с чужой женой, и стала для Григория Котовского роковой. Если верить Роману Гулю, автору книги «Красные маршалы», некоторое время Котовский проходил практику в имении князя Кантакузино. Тогда будущий красный командир был молод и хорош собой, поэтому неудивительно, что супруга князя без памяти в него влюбилась. Котовский ответил женщине взаимностью. Об отношениях любовников вскоре узнал Кантакузино. В гневе князь замахнулся на дерзкого паренька арапником. В ответ Котовский с кулаками набросился на помещика. Тогда Кантакузино велел избить Григория, связать его и отвезти в степь.

Освободившись, Котовский долго не раздумывал. Он вернулся в имение, убил князя и сжег дом. После содеянного Григорий ударился в бега. Скрываясь в лесах от правосудия, Котовский и организовал банду для последующих разбойных нападений. Именно поэтому эту историю Гуль называет первой главой в криминальной биографии Котовского. По мнению публициста, ненависть Котовского к Кантакузино вылилась в ненависть ко всем «буржуям», а уже остальное подсказала «неуправляемая» воля будущего комбрига.

Факт или выдумка?

Так описывали любовную драму, произошедшую с Григорием Котовским многие отечественные исследователи. Вот только некоторые историки с этой версией не согласны. Например, Николай Зенькович, автор книги «ХХ век: высший генералитет в годы потрясений», утверждает, что данный эпизод несколько раз транформировался. Так, Феликс Кон писал о том, что Котовский поборол Кантакузино, а тот отправился жаловаться на практиканта в Кишинев. А в более поздних интерпретациях личные мотивы и вовсе исчезли. В источниках советских лет Котовский оказывался вовсе не любовником княжны, а просто человеком, возмущенным тем, как угнетают наемных крестьян. Зенькович называет такие перемены «канонизацией» образа.