Как семилетняя россиянка заработала $28 млн за год

Forbes опубликовал новый список самых богатых Youtube-блогеров мира. На шестом месте оказалась Настя Радзинская — уроженка Краснодара и звезда канала Like Nastya. По оценке издания, девочка заработала за год 28 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей). В прошлом году Настя располагалась на строчку ниже с заработком в 18 миллионов долларов.

Фото: @likenastya @likenastya

Цифры

Видео дня

На канал Like Nastya подписано более 85 миллионов человек, на второй канал — 17, 5 млн. Основное наполнение главного канала — распаковки игрушек и одежды, детские игры и рассказы, а также ролики с посещением парков развлечений по всему миру.

Общее количество просмотров на канале Like Nastya превышает 68 миллиардов. Самые просматриваемые видео на канале — Nastya and papa sleeping at farm sheep («Настя и папа спят на ферме овец»), «Настя собирает конфеты на Хэлоуин», «Настя и сборник новых серии про друзей» (орфография и пунктуация оригинальных названий сохранены). Ролики набрали 899 млн, 736 млн и 713 млн просмотров соответственно.

Настя зарабатывает с рекламы на Youtube, которая играет до и во время ролика. Иногда рекламодатели платят семье, чтобы те разместили свой товар в кадре. По словам родителей, на производство одного ролика уходит $1000-2000.

История

Настя Радзинская родилась в Краснодаре в 2014 году. При рождении девочке диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП). Врачи предполагали, что Настя не сможет говорить. Но к двум годам стало понятно, что девочка нормально развивается.

«То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом», — комментирует мама в разговоре с Forbes.

Родители Насти, Юрий и Анна Радзинские, занимались бизнесом, развивали свадебный салон и свою строительную фирму. В 2016 году родители продали компании и зарегистрировали канал Like Nastya. Они надеялись, что игры на камеру с детьми смогут расслабить и раскрепостить ребенка. Кроме того, в тот момент популярность детского контента на YouTube только росла.

@likenastya

В первых роликах не было сценария или отличительных локаций: родители просто снимали, как девочка ест, играет и общается с друзьями. Прорывным моментом стала поездка по Азии. Девочка каталась на аттракционах, выбирала местную еду и искренне реагировала на новые вещи — родителям даже не пришлось ее уговаривать. Формат путешествий по паркам развлечений привлек новую аудиторию: девочку начали узнавать на улицах.

Родители наняли команду монтажеров и специалистов по спецэффектам, а также переводчиков и актеров дубляжа. Сейчас каждый ролик переводят на испанский и арабский языки: это помогает привлекать международную аудиторию.