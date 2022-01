Как семилетняя россиянка заработала $28 млн за год

Forbes опубликовал новый список самых богатых Youtube-блогеров мира. На шестом месте оказалась Настя Радзинская — уроженка Краснодара и звезда канала Like Nastya . По оценке издания, девочка заработала за год 28 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей). В прошлом году Настя располагалась на строчку ниже с заработком в 18 миллионов долларов.

Цифры

На канал Like Nastya подписано более 85 миллионов человек, на второй канал — 17, 5 млн. Основное наполнение главного канала — распаковки игрушек и одежды, детские игры и рассказы, а также ролики с посещением парков развлечений по всему миру.

Общее количество просмотров на канале Like Nastya превышает 68 миллиардов. Самые просматриваемые видео на канале — Nastya and papa sleeping at farm sheep («Настя и папа спят на ферме овец»), «Настя собирает конфеты на Хэлоуин», «Настя и сборник новых серии про друзей» (орфография и пунктуация оригинальных названий сохранены). Ролики набрали 899 млн, 736 млн и 713 млн просмотров соответственно.