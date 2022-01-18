Рыбак побил державшийся 45 лет рекорд по рыбной ловле

В американском штате Джорджия рыбак побил рекорд штата по рыбной ловле, который держался 45 лет. Об этом сообщает сайт SaportaReport.

Джозеф Мэтью Макуортер из Алабамы поймал рекордную рыбу, когда рыбачил на реке Чаттахучи недалеко от города Колумбус в Джорджии. Вес окуня составил 3,77 килограмма.

По заключению Департамента природных ресурсов Джорджии, улов Макуортера был примерно на 60 граммов тяжелее, чем мелководный окунь, пойманный в 1977 году и до сих пор считавшийся самым крупным в штате. Чтобы превзойти рекорд мира по ловле мелководных окуней, поставленный в 1995 году на реке Апалачикола во Флориде, рыбаку не хватило 200 граммов.