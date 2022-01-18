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Шокирующие тайны основателя Playboy раскрыты

Образ Хью Хефнера обрастает нелицеприятными деталями даже после смерти бизнесмена. О скандальном поведении и мрачных тайнах основателя журнала Playboy вот-вот станет известно: 24 января на телеканале A&E начнется показ документального сериала «Секреты Playboy», сообщает газета Daily Mail.

Шокирующие тайны основателя Playboy раскрыты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В десяти сериях будет затронута тема вечеринок в особняке Хефнера и клубах Playboy. Некоторые из них не проходили без наркотиков и оргий. Сам Хью, по имеющейся информации, заставлял моделей оказывать интимные услуги гостям, брал их в заложницы. Тех, кто пытался сопротивляться, физически принуждали к сексу. Но сначала за девушками ухаживали, чтобы те как можно скорее теряли бдительность, почувствовав себя «частью семьи».

Групповой секс также не был редкостью для девушек, живших в особняке Хефнера. Со слов одной из экс-моделей, Хью режиссировал оргии, которые проходили не менее пяти ночей в неделю. Часто – под действием наркотиков и алкоголя. Экс-помощница Хефнера открыла тайну: сам бизнесмен был заядлым наркоманом.

Жительницы особняка обязаны были соблюдать комендантский час. Отношения с другими мужчинами оказались под запретом. Некоторых девушек доводили до мыслей о суициде.

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Люди,Хью Хефнер,Netflix,
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