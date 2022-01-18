Почему у Владимира Ленина не было детей

Многие задаются вопросом, почему у Владимира Ленина и Надежды Крупской не было детей. На самом деле, они очень хотели их иметь, однако, как известно, этого не случилось. "Рамблер" расскажет, почему.

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Всему виной оказались серьезные проблемы Надежды с репродуктивными органами. В начале XX века гинеколог поставил ей диагноз генитальный инфантилизм, от которого на тот момент еще не было лекарства. Возможно, на болезнь повлияло время, проведенное в тюрьме.

Хотя в одном из писем к свекрови Крупская отмечала, что проблем со здоровьем нет. Видимо, на тот момент, она еще не подозревала, что чем-то больна.

"Что касается здоровья, то я совершенно здорова",

— писала Надежда.

Близкие и знакомые Владимира Ленина неоднократно вспоминали о том, как он и Надежда тяжело переживали отсутствие детей. Так, супруга Зиновьева писала, что ее маленький сын Степа был любимцем Ленина:

"Он никогда не уставал лазить под кровать и диван за мячом для Степы, носил его на плечах, бегал с ним взапуски и исполнял все его повеления".