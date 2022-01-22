История семьи из Индии, которая перебралась в Россию и полюбила ее

Родители индийца Прасуна Пракаша приехали в Москву в 1990 году. За время обучения в университете они успели обзавестись множеством друзей и знакомых и решили не возвращаться в Индию. Индийцы прожили в России 31 год и успели столкнуться с разными трудностями, но ничто не смогло изменить их решения остаться здесь навсегда. В рамках цикла материалов о жизни за границей «Лента.ру» публикует рассказ Прасуна о том, как его семья привыкла к русским морозам и полюбила щедрых россиян.

В Индии СССР считался другом номер один, и многие семьи отправляли детей учиться в советские вузы, в том числе московские. Как и сейчас, в то время получить визу в Россию индийцам было проще, чем в другие страны. Мои родители, Кумар Пракаш и Шивани Пракаш, приехали сюда (тогда еще в СССР) в 1990 году. Они познакомились в Москве и влюбились друг в друга с первого взгляда.

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И мать, и отец изучали медицину в институте имени Семашко и по окончании обучения приняли судьбоносное решение остаться в России в не менее судьбоносное для страны время. В 1994 году, еще во время студенчества, у родителей появился я, а вскоре родились мои сестра и брат. Все сложилось таким образом, что вариант остаться в стране, где уже появились друзья и хорошие знакомства, был интереснее возвращения на родину.

Первые сложности

Именно разницу в погодных условиях индийцы считают самым главным отличием, и это неудивительно. Россия и Индия расположены в полярно противоположных климатических зонах. Если зимой в России отметка термометра падает до минус 30 градусов Цельсия, то в Индии такая же цифра, но уже с плюсом, фиксируется даже не летом, а весной. Летом в Индии считается обычным делом не выходить в обеденное время из дома, так как из-за жары невозможно находиться даже в тени.

Мои родители не были исключением. Они, как и все, представляли Россию в вечном снегу и холоде и, конечно, взяли с собой теплые вещи при переезде.

Однако уже в первую московскую зиму родители поняли, что их вещи недостаточно теплые для местной зимы и не защищают от холода. Их русские соседи по студенческому общежитию сразу пришли на помощь и охотно поделились тем, что было у них: варежками, шарфами, теплыми шапками и даже верхней одеждой. Мать и отец были впечатлены щедростью россиян: столь доброе отношение встретишь нечасто.

Тем не менее, прожив в России больше 30 лет, они уже не считают морозы самой большой проблемой: как ни странно, к холоду быстро привыкаешь

@prasun.p

Вторая и третья трудности, с которыми столкнулись мои родители, — это различия в кухне и языке. С этим было сложнее. Начнем с еды. Моя семья полностью вегетарианская, как 30-40 процентов населения Индии, и по приезде в Россию родителям было трудно найти продукты, которые соответствовали бы их предпочтениям. Но со временем адаптировались: мама стала находить продукты, похожие на индийские, в московских магазинах.

Со временем стало гораздо легче: в 2000-х открылось много индийских магазинов, и достать нужные ингредиенты теперь намного проще. Хотя, конечно, полностью воссоздать дух Индии невозможно. Например, мука в Индии совсем другая, выбор овощей и фруктов намного шире. Даже мы с сестрой и братом, будучи москвичами в первом поколении, скучаем по индийской еде. Это можно назвать единственным небольшим минусом проживания в России.

Справедливости ради стоит отметить, что в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, открылось много вегетарианских кафе, хотя их могло бы быть и больше.

С другой стороны, сколько можно есть одну индийскую пищу! Не будем забывать, что русская кухня не менее вкусная: в нашей семье с удовольствием едят блины, оладушки, пироги, борщ, салаты и многое другое. Я заметил, что и в Индии в последнее время появляются кафе, где подают блюда российской кухни, и это не может не радовать

Третья сложность — русский язык, который трудно изучать любому иностранцу. Индийцы привыкли говорить на английском и на родном хинди, а в России не распространен ни один из этих языков. Моя мать, например, начала изучать русский еще в Индии, а вот отец занялся его изучением уже в России. Сейчас оба говорят на русском практически как на родном. Я благодарен родителям за то, что они остались в России, ведь именно поэтому для меня этот прекрасный язык стал родным: я могу похвастаться тем, что читал произведения русской классики в оригинале.

А вот с работой все было на удивление легко. Интерес к индийской культуре в России огромный, так было и раньше. Отец начал заниматься общественно-культурной деятельностью, и многие люди обращались к нему, чтобы узнать больше про Индию, ее народ и про то, почему Россия и Индия так сильно притягиваются друг к другу.

Воздух чище, людей меньше

У жизни в России есть несколько особенностей, которые подметили и мои родители, и я, до пандемии часто бывавший в Индии. Если мы говорим про Москву, а моя семья живет в этом городе уже более 30 лет, то самое первое, что приходит на ум, — это бурная жизнь, которая кипит в городе, его невероятная энергия. Москва действительно никогда не спит, и это создает ощущение вовлеченности во что-то большее, чем ты сам. Тем не менее моя жена, переехавшая ко мне три года назад из Индии, считает, что здесь более размеренный темп жизни.

из личного архива

Нашу семью не перестает восхищать размах празднования россиянами Нового года. В Индии в принципе нет устоявшейся традиции его отмечать, хотя в последнее время этот праздник становится все более популярным. Однако Новый год в Москве — это по-настоящему сказочное явление. Красоту Красной площади, центра города и других значимых общественных мест не сравнить ни с чем. Елку вообще редко встретишь в Индии, если только на севере, где она растет в природе.

Размах Москвы огромен, но при этом людей в ней меньше, чем в столице Индии Нью-Дели. В столице России меньше загрязнен воздух и более чистые улицы, чем в индийских городах. А еще в Москве очень хорошо развит общественный транспорт. Метро — пункт номер один в программе у индийских туроператоров. Главное, что оно не только красивое, но и удобное. Индийским городам еще далеко до такого уровня развития общественного транспорта, хотя работа над этим идет.

С жильем в России вопрос стоит не так остро, как в Индии. Это объясняется численностью населения: на родине моих родителей борются за каждый квадратный метр, так как население давно перешагнуло отметку в один миллиард. Мы с семьей живем в Подмосковье, рядом с лесом. Добираться до города совсем недолго благодаря хорошим дорогам.

@prasun.p

В Москве намного легче и быстрее, чем в Индии, можно найти нужного врача и любого другого специалиста, есть медицинские институты, созданные для изучения различного рода болезней. Большинство врачей — опытные и эрудированные, на прием можно записаться через интернет. Я лечусь в основном в России.

Отношения с местными жителями

Как правило, россияне и москвичи хорошо относятся ко мне и моей семье. Родители не раз рассказывали, как после их переезда местные жители заботливо помогали им ориентироваться в Москве, объясняли, как пользоваться общественным транспортом, и предупреждали о возможных трудностях, с которыми они могут столкнуться.

Сначала кажется, что москвичи заняты только своей жизнью и проблемами, но со временем осознаешь, что люди в России не менее эмоциональные и открытые, чем в Индии. Порой даже удивляет, насколько разговорчивыми и доброжелательными могут оказаться незнакомцы

Когда в ответ на вопрос, откуда я и моя семья, я отвечаю, что из Индии, на лицах у людей сразу появляется радость. Они начинают говорить об индийских фильмах, йоге и традиционных блюдах индийской кухни.

Самый известный стереотип о русских — то, что они никогда не улыбаются. Это, скажу я вам, сильное преувеличение. Конечно, Россия — не самая улыбчивая страна, но зато люди здесь искренние. Честность и умение быть собой для меня ценнее и важнее, чем улыбки. А еще я считаю, что русский народ — один из самых щедрых.

Русские, как и индийцы, всегда найдут повод встретиться с друзьями, нам важно праздновать значимые события с близкими людьми. Мне кажется, в основе взаимного интереса и притяжения наших народов лежит схожесть менталитетов.

@megapolis_fm

В русском и хинди немало похожих слов: например, дверь на хинди звучит как двар, а один — как ади. Вообще, между нашими народами много парадоксального сходства. Русским интересна Индия, а многие индийцы мечтают побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Мои московские друзья очень удивляются, когда узнают, что в столице Индии есть памятник Пушкину.

Мне нравится жить и работать в Москве, но в мороз я скучаю по теплой Индии. В России живут моя семья, друзья и много хороших знакомых.