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3 часа назад

Создательница «Анатомии страсти» продала дом по рекордной цене

Американская сценаристка Шонда Раймс, создавшая сериал «Анатомия страсти», продала свой особняк в Лос-Анджелесе. Она получила за недвижимость рекордную сумму, сообщает Dirt

Создательница «Анатомии страсти» продала дом по рекордной цене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк Раймс в элитном жилом районе Хэнкок-Парк приобрел крупный владелец недвижимости Ашер Хэндлер. Он заплатил за объект 21 миллион долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Сделка считается самой дорогой за всю историю района — предыдущий рекорд установила продажа дома за 19 миллионов долларов. Изначально сценаристка планировала выручить за дом 25 миллионов долларов, однако в итоге сделала скидку.

В распоряжении Хэндлера оказался трехэтажный особняк площадью 115 квадратных метров. В доме 7 спален и 12 ванных комнат. Помимо дизайнерского освещения и декора ручной работы в нем восемь каминов, полы с подогревом, домашний кинотеатр и игровая комната. На территории расположены бассейн, обеденная веранда, обустроенное для барбекю место, спортивная площадка и розарий.

В ноябре 2021 года дом в США продал американский телевизионный сценарист, один из создателей сериала «Сплетница», Джош Шварц. Он владел недвижимостью в калифорнийской Санта-Барбаре на протяжении пяти лет и выручил от продажи более 8,9 миллиона долларов.

Люди,Джош Шварц,
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