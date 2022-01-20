Создательница «Анатомии страсти» продала дом по рекордной цене

Американская сценаристка Шонда Раймс, создавшая сериал «Анатомия страсти», продала свой особняк в Лос-Анджелесе. Она получила за недвижимость рекордную сумму, сообщает Dirt

Особняк Раймс в элитном жилом районе Хэнкок-Парк приобрел крупный владелец недвижимости Ашер Хэндлер. Он заплатил за объект 21 миллион долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Сделка считается самой дорогой за всю историю района — предыдущий рекорд установила продажа дома за 19 миллионов долларов. Изначально сценаристка планировала выручить за дом 25 миллионов долларов, однако в итоге сделала скидку.

В распоряжении Хэндлера оказался трехэтажный особняк площадью 115 квадратных метров. В доме 7 спален и 12 ванных комнат. Помимо дизайнерского освещения и декора ручной работы в нем восемь каминов, полы с подогревом, домашний кинотеатр и игровая комната. На территории расположены бассейн, обеденная веранда, обустроенное для барбекю место, спортивная площадка и розарий.